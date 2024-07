El Bolsillo Familiar Electrónico, es un beneficio económico que entregó el Gobierno hasta el mes de abril 2024, correspondiente a $13.500 mensuales por carga familiar.

Monto que se depositaba en la Cuenta Rut de la persona beneficiada, aporte que se destinaba a la compra de alimentos, para compensar el incremento de precio de la canasta básica.

¿Debo registrarme para recibir el Bolsillo Familiar Electrónico? ¿Cómo se postula?

No hay un proceso de postulación, para poder recibir el beneficio, tampoco hay que realizar inscripción previa para recibir el aporte económico.

De acuerdo al método anterior, que tenía el Bolsillo Familiar, previo a la suspensión de los pagos, se consideraban beneficiarios las personas que recibieran alguno de los siguientes aportes.

Asignación Familiar y de la Asignación Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares

y de la Subsidio Familiar.

Familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades , se incluyen como parte de las personas causantes a: Persona con discapacidad, debidamente acreditada conforme con la calificación y certificación establecida en el artículo 13 de la ley N.º 20.422 Estudiante con necesidades educativas especiales de carácter permanente que participe del Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación. Estudiante matriculado en establecimiento educacional con modalidad de educación especial reconocido por el Ministerio de Educación. Estudiante de 18 a 24 años, 11 meses matriculado en establecimiento educacional en nivel de enseñanza básica, media o superior u otro equivalente, reconocido por el Ministerio de Educación. Menores de 18 años de edad.



¡Ojo! Se estanca activación del Bolsillo Familiar Electrónico

No hay buenas noticias para quienes esperaban el regreso del beneficio económico, recordemos que el Senado aprobó rápidamente la iniciativa, pero se dio a conocer durante esta jornada que el trámite se frenó en la Cámara baja.

El segundo trámite constitucional no prosperó, ya que los diputados no respaldaron este punto y no se alcanzó el quorum necesario para que continuara prosperando, con 70 votos a favor, 12 en contra y 20 abstenciones.

Por lo tanto, ahora regresará al Senado, en dicha instancia los senadores deberán llegar a un acuerdo, apoyar lo que decidieron los diputados o si la iniciativa de reactivar el Bolsillo Familiar por los meses de julio, agosto y septiembre pasa a Comisión Mixta.