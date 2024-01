La semana pasada Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, fue formalizada por falsificación de instrumento público y fraude al Fisco de más de $30 mil millones mientras gobernó en el municipio. Luego de tres días, la Justicia determinó que la exfigura televisiva deberá cumplir arresto domiciliario mientras dure la investigación, ya que no se consideró necesario enviarla a la cárcel por ser madre de tres hijos.

Barriga comenzó a cumplir la medida en una vivienda en Peñaflor, sin embargo, su panorama sigue siendo turbulento. Este lunes, La Tercera contó detalles inéditos de la declaración en Fiscalía de Andrea Monsalve. La exalcaldesa de Maipú contrató a esta mujer como falsa periodista, por lo que también fue formalizada en el caso.

¿Qué dijo Andrea Monsalve? La falsa periodista de Cathy Barriga

Andrea Monsalve comentó que sufrió una serie de maltratos por parte de Cathy Barriga. Además la calificó como una persona “déspota” y que desconfiaba de todos al punto de que pensaba que la podían envenenar .

“En algunas oportunidades me pedía que probara su comida antes de que ella lo hiciera porque pensaba que podía estar envenenada. Ella siempre pensaba que la estaban observando y espiando, por eso no usaba su correo electrónico y trataba de no dejar registro de las cosas. Estaba un poco paranoica en aquella época”, reveló Monsalve.

También reveló constantes maltratos de Barriga en su contra: “Ella me sacaba la chaqueta a tirones cuando consideraba que me veía ‘más bonita que ella’. Dos veces me pidió que, como ella llegó a una población con zapatos altos, me pidió los míos para ella no manchar los suyos”, aseguró la falsa periodista.

“Ella era así, muy déspota. La cantidad de secretarias que pasaron por ahí es impactante, porque no duraban nada, a todas las despedía. Me gritoneaba constantemente y en algunas oportunidades me quitaba el saludo sin ninguna explicación. Ella hacía videollamadas con su marido y se reían hasta de mi almuerzo. Era una especie de celos que tenía conmigo”, reveló la mujer.

Asimismo, Monsalve reveló que Barriga la agredió en dos oportunidades. “Ella me pegó una cachetada y me tiró el pelo, y me dijo que no me metiera nunca más en sus problemas”. Incluso, la falsa periodista terminó yendo al psiquiatra y reconoció haber firmado dos acuerdos de confidencialidad tras haber sido agredida.

Una falsa periodista que acompañó a Cathy Barriga

Andrea Monsalve es uno de los cinco exfuncionarios de Maipú que, junto con la exalcaldesa Cathy Barriga, fueron formalizados la semana pasada. Su caso sorprendió al conocerse que ejerció como periodista de la exalcaldesa con un título falso que la propia municipalidad lo gestionó a través de una persona llamada Francisco Aguirre.

Monsalve contó que conoció a Barriga en el programa Cantando por un Sueño y que comenzaron a ser bastante cercanas al punto que de que asistió a su matrimonio. “Yo lo que hacía con ella era llevarla a clases de canto, la llevaba a vestuario, y ayudaba en lo que ella necesitaba para el programa y una preparación para que ella pudiera cantar”, explicó.

Cuando la exalcaldesa ligada a la UDI llegó al municipio de Maipú, la contactó para que la ayudara en su campaña y que luego asumiera como su jefa de comunicaciones, sin embargo, al llegar le comunicaron que sería más bien una asistente personal de Barriga. Muchas veces terminó cuidando a los hijos de la exjefa comunal y acompañándola a ver ropa.

Pese a ello Monsalve fue contratada como periodista y está siendo investigada por presentar un título falso de la Universidad Católica. Tras ello, se mantuvo con licencia médica por más de cuatro años (1.710 días consecutivos), aunque siguió recibiendo el sueldo. Entre 2016 y 2020 obtuvo $110.003.072 pese a no trabajar.

¿Influencia de Joaquín Lavín Jr. en el mandato de Cathy Barriga?

Andrea Monsalve también reveló abusos laborales por parte de Cathy Barriga y extrañas reuniones que ella tenía con funcionarios de Contraloría. “Varias veces fuimos a Contraloría a ver a un amigo de Joaquín Lavín hijo, y siempre iba la alcaldesa a hablar con él, de apellido Faúndez (…) Eran muy amigos”, aseguró la mujer.

Cabe recordar que Joaquín Lavín León es el marido de Cathy Barriga, hijo del excandidato presidencial Joaquín Lavín y además es diputado de la UDI.

Pese a que no ha sido formalizado, aparece mencionado en algunos pasajes del expediente del Ministerio Público. Hay testimonios y correos electrónicos que demostrarían que el parlamentario habría participado en contrataciones y desvinculaciones de empleados municipales. Ahora la Fiscalía solicitó al tribunal abrir su secreto bancario.