En medio de la investigación del fraude fiscal que implica a la exalcaldesa Cathy Barriga, se dio a conocer que existe un documento que demostraría la incidencia del diputado y esposo de la imputada, Joaquín Lavín Jr, en las decisiones tomadas en la municipalidad de Maipú, durante los años en que se desarrolló el delito.

¿Por qué Lavín Jr está implicado en el caso?

De acuerdo al relato de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró que uno de los archivos de un computador incautado desde las oficinas de la Municipalidad de Maipú, era de autoría del diputado UDI Joaquín Lavín, hijo del exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante.

El documento Word daba cuenta de una serie de contrataciones, desvinculaciones y sanciones administrativas a funcionarios del municipio. Además, en la revisión de los correos reenviados, todo el documento era “blanqueado” por un abogado que en aquella época asesoraba jurídicamente a la alcaldesa. Es decir, el autor del documento era el diputado Lavín, pero el firmante era un abogado.

Con todos los antecedentes puestos en la mesa, se solicitó al Noveno Juzgado de Garantía el alzamiento del secreto bancario de las cuentas de Lavín Jr. Posteriormente, el 5 de diciembre, el juez Hugo Torres accedió a la solicitud y ordenó levantar el secreto bancario de él, su esposa, Cathy Barriga, y de otras 20 personas que prestaban servicios para la municipalidad de Maipú.

“Se autoriza lo solicitado, ordenándose levantar el secreto bancario de las personas naturales y jurídicas individualizadas, para que las instituciones bancarias respectivas remitan al Ministerio Público con carácter de urgente la información solicitada, relativa al período que comprende desde diciembre del año 2016 hasta junio del año 2021, sin previa comunicación a los afectados”, dice la resolución del magistrado.

El rol de Lavín Jr en la municipalidad de Maipú

El pasado miércoles, la fiscal Constanza Encina reveló un listado de funcionarios de la Municipalidad de Maipú, “a desvincular”, que habría sido enviada por el diputado Joaquín Lavín Jr a un trabajador de su confianza, indicando que el parlamentario tenia incidencia en el municipio.

Sin embargo, el rol de Lavín no estaría suscrito solamente a la desvinculación de funcionarios del municipio, sino que también a la manera de llevar adelante la gestión municipal a cargo de su esposa, Cathy Barriga.

El testimonio del abogado Felipe Contreras, quien se desempeñó como asesor de la municipalidad entre el 2016 y 2018, entregó varias luces del rol de Lavín Jr en la municipalidad, partiendo porque lo asocia a él como responsable de su llegada a Maipú. “Yo trabajaba en la Municipalidad de Lo Barnechea, y me llamó Joaquín Lavín hijo y me entrevisté con Cathy Barriga en un mall. Estaban en esa entrevista la Cathy Barriga y Andrea Monsalve. Me ofreció el cargo de director jurídico, y nunca supe cómo llegó mi CV allá. Esto debe haber sido a finales de noviembre del 2016″, relató Contreras.

El abogado señaló que Barriga “era muy creativa, tenía muchas ideas y ganas de hacer muchas cosas. Yo ya estaba subrogando en la administración en donde participaba directamente Joaquín Lavín, a través de Carlos Fairlie (administrador municipal y hombre de confianza de la alcaldesa) que era su asesor personal, o directamente tenía contacto con nosotros, y nos hablaba directamente, y nos sugería que se hiciera una u otra cosa”.

Barriga se empezó a frustrar porque “las cosas que quería hacer no se podían hacer”. Esta frase hizo que la fiscal Constanza Encina le preguntara por qué no se podía, ante lo que el abogado contestó: “Me llamaba Joaquín Lavín y me pedía que le dijera por qué no se podían hacer las cosas que ella pedía, y yo le explicaba que muchas de las cosas que ella quería hacer simplemente no se podían. Me refiero a que eran cosas que estaban fuera del presupuesto administrativo”.

El testigo, también explicó cómo se cerraban los contratos por trato directo, los cuales se hacían con distintos proveedores, pero la fiscal insistió con Lavín León y le preguntó: “Usted mencionó que muchas de las sugerencias o explicaciones las requería Joaquín Lavín. ¿En esa época era diputado?”. El abogado respondió que “sí” y agregó “por mi lado yo simplemente le decía que no cuando me sugería cosas que no me parecían. Sé que hay funcionarios que sí eran mucho más cercanos al ‘diputado’ como nos decían, y cuando él les pedía algo le reportaban directamente a él y sabía todo lo que pasaba”.