Se dirigía a Venezuela: Explican por qué Daniel Jadue no pudo viajar fuera de Chile

Pese a no tener ninguna medida cautelar, el alcalde Daniel Jadue no pudo viajar fuera de Chile. El edil de la comuna de Recoleta iba a Venezuela por invitación del gobierno de Nicolás Maduro, pero sus planes se vieron truncados.

¿Por qué Daniel Jadue no pudo viajar fuera de Chile?

Jadue llegó la noche del miércoles al Aeropuerto Arturo Merino Benítez para abordar un avión de la aerolínea Copa con destino a Caracas, con una escala en Panamá de por medio. Sin embargo, la PDI alertó a la fiscal Giovanna Herrera de lo sucedido y esta comunicó a la defensa del alcalde que si salía del país solicitaría una orden de detención en su contra. Finalmente el edil decidió no viajar.

Según informó La Tercera, la fiscal habría tomado la decisión ante las sospechas de que Jadue solicitara asilo en Venezuela. Pero eso no fue bien recibido por Jadue, sobre todo considerando que no hay ninguna medida cautelar en su contra.

“Es un atentando a la democracia”

A través de su cuenta de Twitter el alcalde mostró su descontexto y aseguro que ejercerá acciones legales.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades”, publicó Daniel Jadue en su cuenta de X.

¿Por qué será formalizado Daniel Jadue?

Cabe recordar que el alcalde de Recoleta será formalizado el 29 de mayo por el Caso Farmacias Populares.

En concreto, se le acusa de los deitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, por la compra y venta de insumos por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), para enfrentar el Covid-19.