Nuevamente se están realizando elecciones en nuestro país y es que es la segunda vez en el año que los chilenos se ven sometidos a votar durante una jornada de día domingo.

Ahora, debido al nuevo Plebiscito Constitucional los chilenos deberán votar “a favor” o “en contra” de la propuesta de Nueva Constitución. Esto luego de que la primera propuesta fuera rechazada por los chilenos en el Plebiscito Anterior.

Como siempre, la Ley Seca está vigente y no se puede comprar alcohol durante las elecciones las que se mantienen hasta las 18:00 horas de esta tarde en todos los locales de votación.

¿A qué hora se termina la Ley Seca este domingo?

Como ya te mencionamos anteriormente, este domingo las elecciones se mantienen hasta las 18:00 horas, que es la hora en la que se cierran las mesas de votación.

Pero, la Ley Seca se mantiene hasta dos horas después y es que los chilenos recién podrán comprar alcohol a las 20:00 horas de este domingo, esto luego de que la misma se mantuviera desde las 05:00 AM de la madrugada de este mismo domingo.

Hay que recordar que este domingo los supermercados, botillerías y otros recintos no pueden vender alcoholes hasta que se levante la Ley Seca a las 20:00 horas.

Y es que de momento los únicos lugares que pueden vender alcohol son los hoteles y exclusivamente para las personas que se encuentren alojados en ellos en los distintos puntos de Chile.

Por tanto si quieres comprar alcohol durante esta tarde tendrás que esperar hasta las 20:00 horas para poder acudir a algún supermercado o botillería para así realizar tu compra.

Es importante mencionar que los recintos de no cumplir con esta disposición están expuestos a sanciones económicas según lo estipulado en la Ley 18.700 y además existe la posibilidad de que se cierre el local como medida disciplinaria.

¿Qué locales se encuentran abiertos hoy?

A excepción de Centros Comerciales, Malls y Stripcenters todo el comercio puede abrir pero no se permite la venta de alcohol en restaurantes y demás locales de comida en el país hasta las 20:00 horas de la noche de este domingo.

Ahora, el comercio puede abrir y se debe permitir a los trabajadores ir a votar en un mínimo de dos horas en común acuerdo con su empleador. Y es que los trabajadores tienen por derecho de ley el poder ir a votar y volver sin que este tiempo se reste de su sueldo.

De igual forma, los Centros Comerciales, Malls y Stripcenters podrán abrir a partir de las 06:00 AM de la mañana del día lunes 18 de diciembre y pueden volver a funcionar con total normalidad luego de la jornada de votaciones de este día domingo.

Con esto no tendrás que preocuparte de las compras de tu día domingo y es que los grandes supermercados que no se encuentren dentro de un centro comercial se encontrarán abiertos durante esta tarde y están listos para recibir a aquellos que quieran realizar sus compras para el almuerzo o la once.