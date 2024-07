El senador Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI, tras apoyar abiertamente a su padre, Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual de menores. Sin embargo, varias figuras políticas sostienen que eso no suficiente y solicitan que el parlamentario renuncie a su cargo en el Senado.

¿Un senador puede renunciar su cargo?

No, un senador no puede renunciar a su cargo en Chile. La Constitución establece que los parlamentarios, tanto senadores como diputados, no pueden renunciar a sus cargos, a menos de que se trate por una causa grave debidamente calificada por el Tribunal Constitucional (TC).

El artículo 60 de la Constitución indica que “los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional”.

Este no es el caso del senador Javier Macaya, por lo tanto no cumple con los motivos para renunciar al Senado, pese a la solicitud de algunas figuras políticas.

¿Quiénes piden la renuncia de Macaya al Senado?

El Partido Comunista (PC) emitió una declaración pública en la que exigió la salida de Javier Macaya del Senado. “Un senador de la República que se manifiesta a favor del abusador y revictimiza a las niñas, no puede seguir legislando para el país que queremos construir, con justicia social y libre de todo tipo de violencia de género hacia niñas, adolescentes y mujeres”, dice parte del escrito.

Pero la crítica es transversal, porque el diputado de ultraderecha Gonzalo de la Carrera, también solicitó su salida de la Cámara Alta. “Macaya No puede legislar en temas de infancia y abusos. Siempre habrá la sospecha de si lo hace a cambio de algo. Queda en una posición insostenible para el cargo de senador. Será presionado permanentemente por la extrema izquierda”, publico en su cuenta de Twitter (ahora X).

Javier Macaya es un abogado de 44 años. Es senador por la 8a Circunscripción Electoral, región del Libertador General Bernardo O’Higgins, por el período 2022-2030. Fue diputado desde el 2010 al 2018, en distritos de la misma región.