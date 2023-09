La Parada Militar de Chile es un evento emblemático que conmemora las Fiestas Patrias y celebra la independencia del país. Cada año, miles de chilenos esperan ansiosos este espectáculo que rinde homenaje a las fuerzas armadas y que se ha convertido en una tradición de orgullo nacional.

Sin embargo, en los últimos tiempos, la situación mundial ha planteado desafíos en la organización de eventos masivos. En este artículo, exploraremos la pregunta que muchos se hacen: ¿Se puede asistir a la Parada Militar 2023 de forma presencial? Revisa a continuación las posibilidades de disfrutar de este evento en persona.

¿La Parada Militar se puede ver de forma presencial?

La Parada Militar 2023 se realizará este martes 19 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, en el Parque O’Higgins.

Si bien no se ha informado si se permitirá el público o no, tampoco se ha dado a conocer que no se permitirá la presencia de quienes quieran disfrutar del desfile en vivo.

Por ello, como ha ocurrido en años anteriores, no debería haber problema para quienes quieran asistir y ver el espectáculo de forma presencial.

¿Dónde ver en vivo?

El desfile será transmitido en vivo por todos los canales de televisión de señal abierta: TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13.

Asimismo, el Ejercito de Chile llevará a cabo una transmisión oficial del evento mediante sus redes sociales.

¿Cómo será la parada este año?

Este año desfilarán 7.736 los efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, antes el Presidente de la República, Gabriel Boric, y otras autoridades nacionales.

El número de representantes por cada institución es:

3.597 representantes del Ejército.

1.384 representantes de la Armada.

1.040 representantes de la Fuerza Aérea.

1.715 Carabineros.

La PDI, por su parte, informó que solo asistirán miembros del alto mando, encabezado por el director general, Sergio Muñoz.