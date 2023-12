A todos nos ha aparecido más de alguna vez en internet la casilla que dice “No soy un robot”, en la que hay que hacer clic para entrar a un sitio web, ingresar una clave, enviar un formulario, cambiar de contraseña, entre otras cosas. Debido a esto, muchos nos preguntamos qué significa y por qué Google nos pide verificar si somos robots o somos humanos. A continuación, nosotros te contamos.

¿Para qué sirve el “No soy un robot”?

Primero que todo, los Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), son un tipo de medida de seguridad conocido como autenticación pregunta-respuesta, estos ayudan a las personas a protegerse del spam y del descifrado de contraseñas pidiéndoles que completen una simple prueba que demuestre que eres humano y no un ordenador que intenta acceder a una cuenta protegida con contraseña.

Google usa los Captcha para reforzar la seguridad en los puntos de acceso a las cuentas más sensibles. Puedes encontrarte con un Captcha en las siguientes situaciones:

Registrándote para un nuevo servicio de Google (Gmail, Blogger o YouTube),

Registrándote en cualquier edición de una cuenta de Google Workspace.

Cambiando una contraseña en una cuenta ya existente.

Configurando servicios de Google para otro dispositivo o aplicación (como iPhone, Outlook, ActiveSync, etc.).

Años atrás, los Captcha eran mucho más complicados, ya que pedían escribir números y letras muy difíciles de entender. Pero esto se modificó y simplificó con los reCaptcha como “No soy un robot”, los cuales, en lugar de someter al usuario a una prueba, el sistema rastrea el comportamiento del usuario en la pantalla e identifica si es humano.

En detalle, para prescindir de los códigos, Google empezó a utilizar algoritmos internos y a examinar pistas no escritas de cada usuario, como la dirección IP o las cookies activas. Con estos dos parámetros, el algoritmo de Google comprueba el comportamiento del usuario a través de Internet, asegurándose de que navegamos como humanos.

