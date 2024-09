Un falso aviso encendió las alarmas en los usuarios de Fonasa, tras conocerse un registro en redes sociales sobre eventuales beneficios de la institución, con un bono destinado a personas mayores de 50 años.

El aviso que circula en redes sociales tiene un mensaje que dice “El Fondo Nacional de Salud proporcionará seguro médico gratuito a todas las personas de 50 años o más a partir de julio de 2024 (incluidos los extranjeros)”.

Posteriormente aparece la casilla consultar el importe del seguro, donde se puede hacer clic según la edad de la persona. La imagen se hizo viral luego que una usuaria de Fonasa llegara directamente a consultar a una sucursal, donde el trabajador le tomó una foto al celular con el aviso.

¿Qué dijeron en Fonasa sobre el aviso?

Tras conocerse el registro, Fonasa dio el aviso y la alerta para no caer en el fraude. Según explica Marcelo González, jefe de la División de Tecnologías de la Información de Fonasa, en la institución “no realizan concursos, sorteos o regalos para entregar beneficios de salud”.

Por ello, según cuenta en Fonasa a Lun, “no realizan concursos, sorteos o regalos para entregar beneficios de salud”. En ese sentido, el llamado es a no responder encuestas, ni compartirlas o difundirlas.

¿Qué puede pasar al hacer clic?

Según explica Fernando Lagos, fundador de la empresa Nivel4 Cybersecurity, explica a Lun que “se ve clarísimo que eso no es de Fonasa, ese no es el logo de ellos y no es el logo del Gobierno”.

“Es importante que las personas no divulguen este mensaje, que no le den like, que no lo reenvíen, porque finalmente este tipo de mensajes buscan masividad”, aclara el experto.

Por eso, Lagos cuenta que con este método el mensaje “le puede llegar a 5 mil personas y eso puede hacer que en un día le pueda llegar a 10 mil 0 15 mil. Entonces basta con 100 personas que caigan y el ciberdelincuente ya cumplió su objetivo”, cerró.