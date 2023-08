Este miércoles, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el presidente Gabriel Boric realizará anuncios sobre nuevas ayudas, a raíz de los efectos del sistema frontal en el país.

¿Qué dijo la ministra Vallejo?

La ministra Vallejo aseguró que “durante el día de hoy (miércoles), el presidente de la República va a hacer anuncios adicionales para las ayudas tempranas tanto a las personas como a los municipios. Se está trabajando en eso con sus colaboradores“.

“El día de mañana (jueves) también vamos a poder detallar un poco más sobre aquello con el Comité de Ayudas Tempranas y el día viernes vamos a tener un balance general, tanto de lo que ha sido el despliegue del Estado para la emergencia, recordar que tuvimos incendios, el primer sistema frontal con las inundaciones en el mes de junio y este nuevo”, agregó la vocera.

En este contexto, la secretaria de Estado manifestó que han “tenido que desplegarnos para esas tres emergencias y los procesos de reconstrucción de las dos primeras y de las que van a venir, entonces vamos a tener un balance más completo de cómo hemos estado enfrentando esta situación y cómo vamos a seguir enfrentándola el día viernes”.