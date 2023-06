La ministra del Trabajo de Previsión Social, Jeannette Jara, habló acerca del proyecto que se votó este martes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados para permitir un sexto retiro de fondos de pensiones.

En esta instancia, la Cámara rechazó con 10 votos en contra y 3 a favor la idea de legislar sobre los proyectos refundidos relativos a un nuevo retiro y deberá ser votada en la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles.

“Esperamos que sea rechazado”

La secretaria de Estado explicó que “Como Gobierno estamos consciente de la necesidad de generar certidumbre en nuestro país, a fin de ir cerrando situaciones que han ido produciendo efectos que hemos estado combatiendo, como el de la inflación”.

En ese sentido, Jara expuso que “esperamos que el sexto retiro sea rechazado el día de hoy, porque sabemos que no ha dado una contribución para efectos de contener la inflación, y podría ser un paso hacia atrás en ese sentido”.

¿Qué sucede si se aprueba o rechaza?

En caso de aprobarse el proyecto de sexto retiro en la Comisión de Constitución, la moción pasará a la Sala de la Cámara, donde se expondrá el informe ya sea positivo o negativo de la instancia anterior, es decir, puede ser aprobada o rechazada y de igual forma avanzará.

No obstante, en caso de ser rechazada en esta ocasión y por ambas instancias no seguirá avanzando y no podrá volver a ser presentada hasta dentro de un año más.

Es decir, recién en 2024 se podría presentar una vez más una iniciativa de retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Sin embargo, en caso de ser aprobada en ambas instancias, deberá revisarse en sus aspectos particulares y avanzar a segundo trámite legislativo en el Senado.

Estas son las claves del proyecto

El proyecto de sexto retiro de fondo de pensiones se trata de una fusión de 10 propuestas,entre las que se encuentran:

Retiro de un 10% o el total : Permite un retiro que va desde el 10% hasta la totalidad de los ahorros.

: Permite un retiro que va desde el 10% hasta la totalidad de los ahorros. 100% : Permite el retiro total de los fondos previsionales, sin ningún límite.

: Permite el retiro total de los fondos previsionales, sin ningún límite. Retiro de máximo de 150 UF : Permite retirar hasta un 10%, en montos que van desde 35 UF hasta un máximo de 150 UF.

: Permite retirar hasta un 10%, en montos que van desde 35 UF hasta un máximo de 150 UF. Otro retiro del 100% : Permite retirar la totalidad de los fondos previsionales.

: Permite retirar la totalidad de los fondos previsionales. Retiro solo para cotizantes: Permite retirar los fondos solo a cotizantes, por lo que se excluye a los afiliados que no imponen.

Gobierno anuncia urgencia de discusión inmediata al proyecto

El Gobierno ingresó en horas de la tarde de ayer un oficio que aplica “urgencia calificada de discusión inmediata”.

En pocas palabras, la Cámara de Diputadas y Diputados debe conocer y despachar, o rechazar, el oficio en un plazo de seis días.