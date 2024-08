El seremi de Salud Tarapacá, David Valle, salió aclarar una notifica difundida por el diario La Estrella de Iquique, en la que se confirma un caso de viruela del mono en la región.

Se trataría de un hombre que fue internado en el Hospital Ernesto Galdames, en Iquique.

Lo que se sabe sobre el caso de viruela del mono en Tarapacá

Valle confirmó que efectivamente hubo un caso de viruela del mono, también conocida como mpox, en la región de Tarapacá.

Sin embargo, no es un caso nuevo, sino que se detectó en julio de este año. El paciente sigue hospitalizado, pero debido a condiciones que le aquejaban desde antes de contagiarse con viruela del mono.

“Queremos aclarar que el caso de mpox que es notificado por este artículo ocurrió el día 23 de julio, el paciente ya pasó la etapa de aislamiento de la enfermedad, por lo tanto ahora netamente está hospitalizado para ver ciertas situaciones de salud complejas que arrastraba antes de ser contagiado con mpox”, explicó la autoridad.

Valle aseguró que se trata de un caso particular y quiso dar tranquilidad a la población, puesto que no es la nueva variante del virus. “No es la nueva variante de mpox que se ha visto en otros países. Los casos tanto en el país, como este en la región, son casos importados, no hay un contagio de forma autóctona”, agregó el seremi.

“Así que darle la tranquilidad a la población de que esto que salió el día de hoy en un periódico regional es un caso que ya sucedió y que ya obviamente está resguardado por todos los cuidados que se le han dado en el hospital regional de Iquique”, añadió Valle.

El seremi de Salud de Tarapacá, remarcó que después de este no se han reportado nuevos casos de viruela del mono. “Es el único caso que hemos tenido hasta la fecha este 2024 y que obviamente viene también de la mano del trabajo que se ha hecho desde el año 2022, con la aparición de los primeros casos”, sostuvo el seremi David Valle.