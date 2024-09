Si planeas compartir las celebraciones con tu mascota, es crucial conocer qué no deben comer para evitar emergencias veterinarias.

Lo que NO deben comer los perros durante las Fiestas Patrias, según médico veterinario

Con la llegada de las Fiestas Patrias, no solo los humanos disfrutan de la parrilla y las celebraciones; nuestras mascotas también pueden verse tentadas por los aromas y sabores que llenan el ambiente. Sin embargo, no todo lo que se come en estas fechas es adecuado para ellos.

Para evitar problemas de salud en nuestros amigos peludos, el académico de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián, Horacio Bossi, habló con RedNews y entregó algunas recomendaciones esenciales sobre lo que no deben comer los perros y cómo cuidarlos durante estas celebraciones .

Alimentos prohibidos para los perros

Carne asada: Si el corte que se le va a ofrecer al animal tiene mucha grasa, en un perro sano no debiera generar problemas, pero si no es el caso, eventualmente podría generar una pancreatitis, una gastritis o algún cuadro agudo de gastroenterocolitis, que es una inflamación completa del sistema digestivo, traduciéndose en diarrea y vómitos. Por ende, priorizaría carnes sin tanta grasa. En relación con la carne a la parrilla hay que evitar los condimentos, como ajo, cebolla y cebollín. Embutidos y alimentos procesados: Aunque las vienesas, chorizos y embutidos son comunes en las parrilladas de Fiestas Patrias, estos alimentos no son adecuados para los perros. Su alto contenido en grasas y sodio puede causarles diarreas o problemas gastrointestinales, como inflamación o gastritis . Dulces y masas: Galletas, pasteles, empanadas y cualquier tipo de masa están estrictamente prohibidos. Los perros son carnívoros y su sistema digestivo no está preparado para procesar este tipo de alimentos, lo que puede llevar a problemas como vómitos, diarrea o, en casos más graves, pancreatitis . Huesos cocidos: Aunque a primera vista puede parecer que un hueso es un buen regalo para un perro, los huesos cocidos son extremadamente peligrosos. Pueden astillarse y causar obstrucciones, perforaciones intestinales o incluso la necesidad de una hospitalización .

. Según el experto, los huesos cocidos son una de las principales causas de emergencias veterinarias durante las festividades. Alimentos tóxicos: Algunos alimentos que consumimos regularmente son tóxicos para los perros. Entre ellos están la cebolla, el ajo y el cebollín. Estos vegetales pueden causar serios daños a su salud, como anemia o problemas digestivos . Frutas peligrosas: Aunque algunas frutas pueden ser seguras en pequeñas cantidades, la uva y las pasas están completamente prohibidas para los perros , ya que pueden causar insuficiencia renal. Es mejor evitar dárselas por completo.

Evita llevar a los Perros a las Fondas

El académico es enfático al decir que llevar a las mascotas a las fondas o lugares con alta aglomeración de personas no es una buena idea.

Estos lugares suelen estar llenos de restos de comida en el suelo, como servilletas con grasa, carnes descompuestas y huesos, que los perros pueden ingerir accidentalmente, poniendo en riesgo su salud. Además, el bullicio y la cantidad de gente pueden causarles estrés, nerviosismo o incluso desencadenar peleas con otros perros.