El Plebiscito Constitucional 2023 ya se definió. Aunque no fue en un 100%, la victoria de la opción “En Contra” por sobre la de “A Favor” fue clarísima y Chile no tendrá nueva Constitución tras varios años de debate.

Una importante mayoría de los chilenos habló fuerte y claro, y rechazaron la propuesta de texto presentada por la Convención Constituyente. Esto significa una derrota para la derecha de la política nacional, quienes sacaron la voz.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, habló y señaló que “podemos estar tristes, pero contentos porque hicimos la pega, porque hemos sido coherentes, podemos mirar a cualquiera a los ojos y decir que hemos hecho lo correcto, y eso es algo que nos llena de orgullo”.

“Fueron meses difíciles, pero lo hicimos contentos. Algunos dicen que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se interpretan, y los republicanos somos distintos, cuando ganamos ganamos, y cuando perdemos perdemos“, lanzó.

Tras eso, Kast destaca que “esta noche una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros impulsamos desde el Consejo Constitucional, y reconocemos esa derrota, con mucha claridad y también con mucha humildad”.

“Por múltiples razones y explicaciones que tendremos que analizar en las semanas que vienen, fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos de que esta era una mejor Constitución que la vigente”, añadió.

Después, Kast resalta que este era “el camino más seguro para terminar con la incertidumbre política, económica y social y cerrar el proceso constitucional”.

¿Tú votaste \'A Favor\' o \'En Contra\' en el Plebiscito Constitucional? ¿Tú votaste \'A Favor\' o \'En Contra\' en el Plebiscito Constitucional? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Se cierra una etapa triste de nuestra historia”

“Hace algunos meses, en este mismo lugar, nos juntamos para hablar de los resultados del 7 de mayo, y partí mi discurso diciendo que no había nada que celebrar y algunos me preguntaban por qué, hoy repito lo mismo, no hay nada que celebrar”, lanzó José Antonio Kast.

Junto con eso, añade que “no solo nosotros no podemos celebrar, sino que el Gobierno y la izquierda tampoco pueden celebrar, porque el daño que ha sufrido Chile en los últimos cuatro años es gigantesco y costará muchas décadas repararlo”.

“Mi esperanza es que hoy se cierre una etapa triste de nuestra historia, una etapa que comenzó con un estallido delictual, insurreccional, que desestabilizó nuestra institucionalidad y nuestra convivencia”, soltó.

Kast explica que eso “termina esta noche con una masiva y contundente manifestación democrática que cierra este ciclo de discusión constitucional. Hoy los chilenos han dicho de manera clara que prefieren continuar con la Constitución actual cerrando esta larga discusión”.

“Esta voluntad de los chilenos nos permitirá comenzar a terminar con la incertidumbre y comenzar a recuperar la esperanza, el orden, la paz y el progreso que hemos perdido”, concluyó.

Javier Macaya: “Es una evidencia del cansancio constitucional que tiene nuestro país”

El presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, también habló tras la derrota de la opción “A Favor”. “Hay una tendencia clara respecto a la opción “En Contra”, y obviamente desde la UDI, como lo hemos hecho siempre, desde una perspectiva de coherencia y respeto a la democracia, reconocemos este resultado”.

Según Macaya, esto “es una evidencia y una muestra del cansancio constitucional que tiene nuestro país, y por cierto la responsabilidad que tenemos hoy como partido tiene que ver con contribuir y ser consecuentes con lo que ha manifestado la democracia”.

“Lo hemos hecho desde el día uno, desde que comenzó este largo y tortuoso proceso que ha durado ya cuatro años”, añadió.

Después, Macaya apunta que “los chilenos dijeron al comienzo de esta historia que querían una nueva constitución, y hoy por segunda vez ha quedado ratificado la constitución vigente en Chile”

“Nosotros hoy vamos a dormir tranquilos, sabemos que los chilenos han tomado una decisión y somos respetuosos de esa decisión”, complementó.

“Chile no quiere cambios constitucionales”

Así, Macaya señala que “esto nos obliga a partir de hoy a exigirle al Gobierno y a las fuerzas de izquierda, que fueron capaces de buscar refundar nuestro país hace ya largos cuatros años que hemos vivido en este proceso”.

“Chile no quiere cambios constitucionales ni tampoco refundaciones, y desde esa perspectiva, hoy también le exigimos al gobierno y a las fuerzas de izquierda que sean coherentes con el compromiso que hicieron de no volver a levantar el tema constitucional”.

“Una mayoría de los chilenos y chilenas hoy eligieron libre y soberanamente que se oponen a una nueva constitución. La constitución actual sigue vigente, y así lo ha decidido le país, esa fue la decisión de la democracia y nosotros exigiremos a los impulsores del en contra, que tienen toda la lógica para celebrar, y esto es algo que a nuestro juicio no corresponde”, concluyó.