Apple lanza iOS 16.3 ¿Si me compro un iPhone 11 en cuanto tiempo quedará obsoleto?

Ayer lunes 23 de enero fue lanzada una nueva versión de iOS 16.3 para el sistema operativo propio de los iPhone y el cual cuenta con diversas mejoras a nivel funcional y seguridad. Entre ellas se integra una nuevo fondo de pantalla en celebración al Mes de la Historia Negra, llaves de acceso o soporte para el HomePod de segunda generación.

¿Cuáles son las nuevas mejoras?

Emergencia SOS : Se reportó un cambio de funcionamiento en dicha característica, ya que ahora solo se iniciará la llamada de emergencia cuando sueltes los botones indicados.

: Se reportó un cambio de funcionamiento en dicha característica, ya que ahora solo se iniciará la llamada de emergencia cuando sueltes los botones indicados. Llaves de Acceso : Con la nueva actualización podrás iniciar sesión en tu Apple ID con dispositivos físicos.

: Con la nueva actualización podrás iniciar sesión en tu Apple ID con dispositivos físicos. Nuevo fondo de pantalla: Un nuevo fondo en celebración al Mes de la Historia Negra.

Corrección de errores

Se soluciona un bug de Freeform donde los trazos hechos con los dedos o Apple Pencil no aparecían en pizarras compartidas.

donde los trazos hechos con los dedos o Apple Pencil no aparecían en pizarras compartidas. Se soluciona un problema que hacia que el fondo de bloqueo se viese de color negro.

Soporte para el HomePod de segunda generación.

Siri ahora responde debidamente a las peticiones musicales.

ahora responde debidamente a las Siri es capaz de entender correctamente las indicaciones al estar conectada a CarPlay.

Si me compro un iPhone 11 ¿En cuánto tiempo quedará obsoleto?

Los dispositivos de la manzana mordida siempre se han caracterizado por la calidad en los materiales de construcción y la durabilidad con el paso de los años de los mismos.

A pesar que no existe una información oficial de esto, expertos aseguran que un iPhone bien cuidado y conservado nos puede durar hasta 5 años como máximo y la perdida de su fluidez se podría notar a los 2-3 años de su lanzamiento.

Siguiendo la misma lógica, un iPhone 11 que fue lanzado en el mes de septiembre de 2019, le quedarían dos años de “soporte” al menos para seguir recibiendo actualizaciones.

Ahora, en cuanto a su vida útil, podría perfectamente durar otros dos años más, pero esto dependerá lógicamente del cuidado que le de cada usuario y de su nivel de batería.

¿Hasta qué iPhone es recomendable adquirir?

Los iPhone que no recibieron la nueva actualización de iOS 16 son:

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone SE.

Por lo tanto, estos dispositivos no cuentan con actualizaciones y a pesar que pueden funcionar (sin destacar), no sería muy recomendable contar con ellos debido a que no se encuentran protegidos y tus datos podrían verse vulnerados.

Si buscas adquirir un teléfono que te asegure al menos dos años de soporte en adelante, te recomendamos pensar entre el iPhone 11 en adelante.