El pasado 2 de mayo inició la restricción vehicular 2024, medida que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente y que tiene como principal objetivo disminuir los niveles de contaminación atmosférica producida por los vehículos motorizados.

¿Hay restricción vehicular el sábado y domingo? Descubre qué autos pueden circular el fin de semana

Normalmente no, la restricción vehicular rige principalmente de lunes a viernes, siempre y en horario de 7:30 am a 21:00 horas, siempre y cuando no sea día festivo, sin embargo, excepcionalmente sí puede haber restricción vehicular los fines de semana.

Esto se da cuando se declara Emergencia Ambiental , ya que en este escenario crítico la normativa señala que ya sea día de semana o fin de semana se prohibirá de manera total la circulación dentro del perímetro Américo Vespucio, además de la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo de vehículos sin sello verde.

Mientras que los vehículos con sello verde e inscritos antes de septiembre del 2011 o motocicletas anteriores al 2010, se les aplicará una restricción a 4 dígitos aleatorios.

Eso no es todo, porque la prohibición de circular para vehículos sin sello verde, se da incluso en una etapa anterior a la Emergencia Ambiental, nos referimos a la preemergencia, ya que en esta etapa se sortearán 6 dígitos aleatorios que no podrán circular ya sea en la capital o en las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Estos son los únicos escenarios donde se pueden limitar la circulación por la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

¿Cuál es el calendario de la restricción vehicular 2024?

La restricción vehicular 2024 será la siguiente:

Lunes: dígitos 4 y 5.

Martes: dígitos 6 y 7.

Miércoles: dígitos 8 y 9.

Jueves: dígitos 0 y 1.

Viernes: dígitos 2 y 3.

Te recordamos que la vigencia de esta norma es hasta el 31 de agosto y en caso de no cumplirla la multa va desde 1 a 1,5 UTM ($65 mil a $97.500 mil aproximadamente).