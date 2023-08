No han sido tiempos fáciles para el Gobierno tras destaparse el Caso Convenios, todos ellos encabezados por el de Democracia Viva, donde exmilitantes de Revolución Democrática y la actual diputada Catalina Pérez se vieron envueltos.

Ante esto, no son pocos los rumores que hablan de un posible cambio de gabinete, situación a la cual la Ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió.

¿Hay cambio de gabinete? Ministra Vallejo aclara cuál es la postura del Gobierno

Ante las dudas de un eventual cambio de gabinete, la exdiputada por el distrito 12 recordó una declaración anterior, señalando “a un mes de esa declaración, no tengo nada más que agregar, no ha cambiado nada”, esto refiriéndose a sus propias palabras del pasado 6 de julio, donde dijo que no habrá cambio de gabinete , agregando que “las evaluaciones de los equipos son algo que le corresponde al Presidente y llamaría a aquellos parlamentarios, que entiendo, no representan a su partido, sino que más bien son críticas y opiniones aisladas, respeten esta facultad del Mandatario”.

Sin embargo, las voces de la oposición y algunos oficialistas no cesan y continúan exigiendo un cambio de gabinete donde los principales apuntados son el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson y el de Vivienda, Carlos Montes, quienes junto a Javiera Martínez (jefa de la Dipres) conocieron este lunes que deberán presentarse a declarar ante Fiscalía como parte de las diligencias que se están realizando en el marco del Caso Convenios.

Ante esto, la ministra Vallejo señaló “tenemos la misma visión de siempre, que es poder respetar el trabajo y funcionamiento de la Fiscalía, el Ministerio Público y la Justicia”.

Agregando que “la Justicia tiene una labor que cumplir, para poder hacer las indagaciones que corresponden al esclarecimiento de los hechos. Siempre se llama a declarar a distintas personas en distintas calidades, a veces como testigos, y en algunos casos cuando se formaliza a personas cuando hay más antecedentes y sospecha de que están involucrados en ciertos delitos”.