La Inteligencia Artificial (IA) cuenta con infinitas posibilidades de actuar en nuestra vida diaria y de alguna manera hacernos más fácil las tareas que aplicamos en cada momento. Incluso, aquella es capaz revivir (de una manera falsa) a artistas que ya no están con nosotros, como por ejemplo el líder de Queen, Freddie Mercury.

Sí, no leíste mal, Mercury podría volver a los escenarios tras 33 años de su fallecimiento, utilizando la IA y la tecnología “deep fake” que se usa comúnmente en shows del grupo sueco ABBA.

Freddie Mercury podría regresar a los escenario gracias a la inteligencia artificial

Según lo informado por The Sun y recogido por El Confidencial, la empresa Metaphysic, responsable de videos deepfakes de Tom Cruise en TikTok, ha logrado desarrollar una tecnología que reproduce a una persona a cualquier edad y en tiempo real.

Mercury Songs Limited, empresa propietaria de las canciones de solista de Mercury, presentó una solicitud para registrar su nombre y voz con el fin de ser replicado a través de realidad virtual y en 3D, según detalla The Sun.

Cabe mencionar que esta marca registrada logra captar “experiencias inmersivas de realidad virtual, aumentada y mixta en 3D”.

De hecho el guitarrista de la banda y también astrofísico, Brian May, habló al respecto en el programa The Graham Norton Radio Show y aseguró que como grupo musican “Hemos mirado y hablado sobre los hologramas de Freddie”. Sin embargo, no se sintió muy cómodo con aplicar esta técnica en sus shows en vivo.

“Quiero tocar en vivo”

“Cuando todos nos hayamos ido, sí, claro, haz una cosa al estilo de ABBA sobre nosotros, pero mientras estemos aquí quiero tocar en vivo “, aseveró May.

Destacar que de momento no hay certeza si Metaphysic aplicará sus proyectos en un Freddie Mercury que cante en solitario o si será con Queen en conjunto durante sus shows en vivo a lo largo de todo el mundo.