El partido Demócratas de la senadora, Ximena Rincón, emitió un comunicado público en el cual solicita al diputado y también timonel del partido Convergencia Social (partido del Presidente Gabriel Boric), Diego Ibáñez, a ofrecer disculpas tras sus críticas hacia Rincón en el marco del debate por la Reforma Previsional, instancia que llevo a congelar cualquier conversación con el Gobierno.

¿Qué dijo? Exigen que el Gobierno ofrezca disculpas por dichos de diputado contra Ximena Rincón

En medio del debate, el diputado Ibáñez emplazó a Demócratas e hizo un llamado en esa instancia a que “no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, ex directora de la AFP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés”.

“El Gobierno sí acogió su propuesta de 3% y 3% completita. Ustedes la pidieron y el gobierno la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar? Que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada”, cerró.

La respuesta de Demócratas

La respuesta del partido Demócratas no tardó en llegar tras los dichos del líder de Convergencia Social y ratificaron su rechazo ante las críticas de Ibáñez e incluso solicitaron al Gobierno a ofrecer disculpas.

“Como directiva rechazamos los graves dichos del Presidente del partido Convergencia Social, pues atentan contra la dignidad de quien encabeza otra fuerza política, que es mujer y que tiene una larga trayectoria en el mundo público y privado. No entendemos que Diego Ibáñez esté autorizado por el oficialismo para romper la buena fe y el respeto con que se deben llevar las relaciones políticas”, inició el comunicado.

“También hacemos hincapié en que son epítetos expresados por quien dirige el partido del Presidente Gabriel Boric, por lo que creemos que es necesario que el Gobierno exprese disculpas públicas“, agregaron.

“Finalmente, y por todo ello, respaldamos la decisión de nuestros Diputados de congelar relaciones con el Gobierno y de negociación de la reforma previsional, hasta que tanto el Gobierno como el Diputado Ibáñez entreguen disculpas públicas. Nada autoriza al oficialismo a que siga polarizando y tensionando a un país para sus réditos“, remataron.

Las reacciones a los dichos del diputado Ibáñez

El senador Matías Walker se refirió al respecto y comentó que “El presidente del partido del Presidente de la República es tan tonto que lanza este ataque falso, artero y gratuito después de que la totalidad de los diputados demócratas anuncia votar a favor idea de legislar, tras acogerse sus propuestas en un protocolo de acuerdo“.

“El oficialismo no quiere mejorar las pensiones, lo que pretende es seguir dividiendo a los chilenos bajo una lógica adversarial”, agregó.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón comentó que “El problema de Naranjo, Bianchi y ahora Ibañez es que solo piensan en ellos y cuando se les acaban los argumentos o derechamente NO los tienen, entran en la descalificación personal, y el fondo es que esta es una propuesta tan mala que los diputados de @PDemocratasCL han señalado que darán los votos a la idea de legislar pero no a la discusión en particular! Mal el diputado Ibañez no solo infantil sino que artero. No estoy en la camara para responder a su bajeza!”.