Ya están disponibles los pagos del Bolsillo Familiar Electrónico, beneficio económico mensual con uso exclusivo para la compra de alimentos.

¿Cuándo pagan el Bolsillo Familiar de junio?

El pago del Bolsillo Familiar Electrónico de junio se depositará el jueves 1. Esto es así, ya que el beneficio se deposita automáticamente el primer día de cada mes.

¿Cuál es el monto de junio?

El monto de junio del Bolsillo Familiar Electrónico es el mismo todos los meses, por lo que el de junio corresponde a $13.500 por carga familiar.

De esta manera, por ejemplo, un hogar de una madre y dos niños (que sean cargas) recibirá $27.000 cada mes.

El pago del Bolsillo es depositado en la Cuenta RUT del Banco Estado y funciona como un monto separado dentro de la tarjeta.

El dinero se puede usar exclusivamente en compras de alimentos, y solo se comprar en comercios del rubro alimenticio que cuenten con máquina de pago con tarjeta, como supermercados, almacenes, minimarkets, ferias libres, entre otros.

Cabe aclarar que el dinero no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable, y no tendrá descuento alguno.

¿Cuáles son las tres opciones de operación del Bolsillo?

Bolsillo Activado para complemento de una compra de hasta un 20%:

Se puede activar el bono para cubrir hasta el 20% de la compra. Es decir, si haces una compra de $10.000, solo pagarás $8.000 y los $2.000 que restan se pagarán con el Bolsillo Familiar.

Hasta por el total del saldo disponible del beneficio, sin límite porcentual para cada compra:

Se puede activar la opción del 100%, para pagar la totalidad de la compra que se realice con el dinero del Bolsillo Familiar.

Bolsillo Desactivado:

Si desactivas el Bolsillo, al realizar una compra se descontará dinero de tu saldo personal y el monto del beneficio se mantendrá intacto.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Si no sabes si eres beneficiario del Bolsillo Familiar Electrónico, ingresa AQUÍ y digita tus datos, luego pincha en “consultar”.