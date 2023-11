El Gobierno anunció al próximo embajador de Chile en Argentina y se trata del exministro socialista José Antonio Viera-Gallo. El nombramiento fue confirmado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

¿Quién es José Antonio Viera-Gallo? Nuevo embajador de Chile en Argentina elegido por el Presidente Boric

José Antonio Viera-Gallo es un abogado de profesión y cuenta con una marcada trayectoria política debido a los cargos que ha recibido junto a su enlazada militancia en el Partido Socialista.

Viera-Gallo ha ocupado el cargo de diputado por Concepción y posteriormente fue senador por la región del Bío Bío. Además, fue ministro secretario general de la Presidencia durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

El cargo de embajador en Argentina no es nada nuevo para el exministro. Cabe recordar que Viera-Gallo ocupó el mismo puesto entre los años 2015 a 2018 bajo el segundo mandato de Bachelet.

“Su extensa trayectoria política y diplomática será un gran aporte”

De esta forma se refirió el Presidente Gabriel Boric a través de X (ex Twitter) tras proponer a Viera-Gallo al cargo de embajador en Argentina.

“He decidido proponer a José Antonio Viera Gallo como nuevo embajador en la república Argentina. Su extensa trayectoria política y diplomática será un gran aporte para seguir profundizando nuestras inquebrantables relaciones diplomáticas y de hermandad con el pueblo argentino”, dijo el Mandatario.

Reacciones del mundo político

El Diputado UDI, Cristián Labbé, manifestó que “el nombramiento de José Antonio Viera-Gallo como embajador de Chile en Argentina nos parece un buen nombre, (porque) tiene trayectoria, tiene experiencia con relaciones exteriores, fue ministro de Michelle Bachelet, pero también es importante que el Partido Comunista y al Frente Amplio entiendan que hoy día nuevamente el Presidente de la República debe acudir a la vieja guardia, a los viejos políticos, porque pareciera ser que el PC y el FC no son una buena collera para gobernar”.

Por su parte, el senador RN, Francisco Chahuán, comentó mediante sus redes sociales que José Antonio Viera-Gallo: “Es un embajador que va a ser calificado, que no me cabe la menor duda que tiene la experiencia necesaria, que sabe que la relación con Argentina es una relación de Estado, de largo plazo, y que en definitiva Argentina debe constituir un socio estratégico en el futuro”.

“En ese contexto José Antonio Viera-Gallo no sólo va a tener el beneplácito del nuevo gobierno argentino, sino que va a catapultar la relación bilateral. Desde ya, todo nuestro respaldo a la Cancillería y también a la designación (…) No me cabe la menor duda que será un gran aporte para incrementar la relación bilateral”, complementó.