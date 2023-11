Desde el Gobierno confirmaron que el Presidente Gabriel Boric viajará y dirá presente en el cambio de mando del ultraderechista Javier Milei, quien recordemos fue elegido por el pueblo argentino para liderar y comandar a un país que se ha visto afectado social y económicamente en los últimos años.

Ministra Vallejo confirma que Presidente Boric viajará al cambio de mando de Milei a Argentina

Fue la misma ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien confirmó la visita del Mandatario al país trasandino a pesar de que ambos líderes cuenten con marcadas diferencias políticas.

“Esa decisión está tomada. El Presidente representa al Estado de Chile y, como se ha hecho siempre, va a asistir”, dijo la Ministra tras ser consultada acerca de la dudosa presencia de Boric en el cambio de mando al otro lado de la cordillera.

Además, aprovechó la instancia desde el Congreso Nacional para hablar acerca de lo que espera obtener el Gobierno con nuestro país vecino. “A nosotros nos interesa construir y fortalecer las relaciones diplomáticas de Estado con todos los países, independientemente de si los gobiernos de turno son afines o no”.

“Cuando se habla de política de Estado, se habla por el bien de nuestros pueblos, a los que representamos”, agregó.

El mensaje que dejó Milei en Chile

Cabe recordar que Javier Milei ya había pisado tierras chilenas durante este 2023 y en ese entonces no se guardó nada para enviar un mensaje al pueblo chileno de cara a las elecciones presidenciales que tendremos en unos años más.

En esa ocasión, el ultraderechista comentó que “así como esperamos sacar la plaga kirchnerista, espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric”.

El llamado de Boric a Milei

Desde Presidencia confirmaron que durante el pasado martes se realizó la llamada protocolar entre el jefe de Estado y Milei, una conversación telefónica que duró aproximadamente diez minutos.

En esa ocasión, el Mandatario entabló “una conversación franca con el ultraderechista, en la que se puso por delante el bienestar de ambos pueblos”, según detallaron.

El claro mensaje del Presidente Boric

En el marco de la firma del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, durante la mañana de este martes, el propio Jefe de Estado había señalado su intención de realizar la llamada protocolar en relación con el cambio de mando en Argentina.

En esa instancia, expresó la importancia de abordar estas cuestiones a nivel institucional y afirmó que ya se estaban realizando los contactos necesarios, con la esperanza de que la comunicación ocurriera durante el día. Enfatizó su posición al afirmar: “Acá yo no necesito que nadie me diga lo que como Presidente tengo que hacer o no“.

En ese mismo contexto, durante la ceremonia de ayer martes, Gabriel Boric también se refirió al próximo nombramiento del representante diplomático en la embajada de Chile en Argentina.

Por otra parte, indicó que elegiría “un embajador con las mejores competencias” y reiteró que la designación del embajador es su responsabilidad , subrayando que esta decisión se toma desde su perspectiva como presidente, sin influencias externas que dicten su eventual elección.