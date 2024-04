Consulta en qué comunas de la capital no habrá elecciones en junio y en cuáles sí.

Elecciones municipales: Las importantes comunas de Santiago que no tendrán primarias

Las Elecciones Primarias de alcaldes se realizarán el 9 de junio. Cabe destacar que estas votaciones no ocurrirán a nivel nacional, sino que solo en los sectores donde partidos políticos y pactos nominaron candidatos.

Los resultados de la Primaras serán determinantes para las Elecciones Municipales, Consejeros Regionales y Gobernadores Regionales del 27 de octubre. En esas votaciones participarán los candidatos electos en junio, junto con los candidatos que no participen en las Elecciones Primarias.

¿Qué comunas de Santiago no tendrán primarias?

Cerrillos

Cerro Navia

Conchalí

El Bosque

Estación Central

Huechuraba

La Cisterna

La Pintana

La Reina

Las Condes

Lo Espejo

Lo Prado

Macul

Maipú

Ñuñoa

Pedro Aguirre Cerda

Pudahuel

Quilicura

Quinta Normal

Recoleta

Renca

San Joaquín

San Miguel

San Ramón

Santiago

Vitacura

¿Qué comunas de Santiago sí tendrán primarias?

La Florida

Pacto Chile Contigo Mejor Nicolás Hurtado (PC) Catalina Pozo (AH) Reinaldo Rosales (PPD) Rubén Rosales (FRVS) Roberto Valenzuela (PPD)

Pacto Chile Vamos Alejandra Parra (USI) Felipe Mancilla (RN) Janett Fernández (IND) Daniel Reyes (IND-UDI)



La Granja

Pacto Chile Contigo Mejor Edita del Pilar Alarcón (DC) José Luis Díaz (FRVS) Juan Valdés (PS) Alberto Ramírez (IND)



Peñalolén

Pacto Chile Contigo Mejor Miguel Concha (RD) Ximena Llamin (DC) José Ruiz (IND) Lautaro Guanza (IND)



Providencia

Pacto Chile Contigo Mejor Pedro Araya (PC) Macarena Fernández (CS) Giovanka Penélope (FRSV) Bartolomé Reus (Liberal) María Fernanda Villegas (PS)



Puente Alto

Pacto Chile Contigo Mejor Luis Escanilla (PS) Vladimir González (Liberal)

Pacto Chile Vamos Erick González (UDI) Claudio Hidalgo (IND) Karla Rubilar (IND-RN)



Independencia

Pacto Chile Vamos Agustín Iglesias (IND-RN) Manuel Jara (IND) Rodrigo Barcos (IND-RN)



¿Las Elecciones Primarias son obligatorias?

No, no será obligatorio votar en las Elecciones Primarias de Junio. En cambio, las Elecciones Municipales de octubre sí lo serán y quienes no participen enfrentarán una multa.