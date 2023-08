Si has comprado papas en el último tiempo seguramente has notado la significativa alza que estas han tenido. Uno de los alimentos esenciales en los hogares chilenos ha elevado su precio por kilo de manera sorpresiva, algo que según el Gobierno no se justifica de ninguna manera.

¿Cuánto ha subido el kilo de papas en Chile?

Según informó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, la papa está subiendo su precio en algunos lugares sobre el 50% .

“Nada justifica que en una semana un producto clave para los chilenos como es la papa, que ya está cultivada y ha estado almacenada en diversos lugares de distribución, esté subiendo su precio sobre el 50% en medio de una catástrofe climática”, criticó el ministro.

“Durante un año subió de a poco un 50% por el costo de los insumos del año 2022. Pero nada justifica lo que está ocurriendo ahora”, agregó el secretario de Estado. Ante ello, Valenzuela aseguró que tomarán medidas para contrarrestar esta alza.

¿Qué medidas tomará el Gobierno para enfrentar el alza del precio de las papas?

El ministro de Agricultura reveló que a causa del alza “los equipos técnicos del Ministerio de Agricultura (Minagri) están recolectando información”. De esta manera buscar investigar el precio de las papas para tomar las medidas correspondientes.

Igualmente, la autoridad reveló que como Ministerio acudirán a la Fiscalía Nacional Económica para investigar el alza en el precio de las papas, ya que se podría estar incurriendo en delitos.

Las increíbles alzas de precios que se han registrado y los extraños casos

El ministro de Agricultura reveló que hay casos de empresas en comunas como Carahue o Puerto Saavedra, que “compraron a los productores, en torno a 8.000 pesos el saco de papa y están buscando venderlo sobre los 30.000 pesos cuando el país vive esta emergencia (sistema frontal)”.

Asimismo, la autoridad comentó que hay “feriantes, actores, que han comunicado de situaciones aparentemente muy anómalas. Tales como la existencia de camiones que no han querido vender, bodegaje que no han querido estar distribuyendo en algunos mercados mayoristas”, lo que explicaría estas impresionantes alzas.

Según Valenzuela, esta situación ha sido denunciada en mercados mayoristas de Concepción, Talca, Santiago y Valparaíso, entre otras ciudades.