Muy pronto terminarán los pagos del Bolsillo Familiar Electrónico, beneficio estatal que se entrega desde 2023 con el objetivo de ayudar a las familias con los gastos de las compras de alimentos.

¿Cuándo es el último pago del Bolsillo Familiar Electrónico?

El último pago del Bolsillo Familiar Electrónico se entregará el próximo lunes 1 de abril. Desde ese momento, ya no habrán más pagos del beneficio, a no ser que el Gobierno decida extender el bono, lo que todavía no ha pasado.

¿Cuál es el monto del Bolsillo?

El Bolsillo Familiar Electrónico entrega todos los meses $13.500 por cada causante familiar. Este dinero se deposita como un monto aparte en la Cuenta RUT del Banco Estado, y no es posible retirarlo en efectivo.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Para saber si eres uno de los beneficiarios del Bolsillo Familiar Electrónico debes ingresar AQUÍ y digitar tu RUN y fecha de nacimiento, luego tienes que hacer clic en “Consultar”.

¿Cuáles son los requisitos del Bolsillo Familiar Electrónico?

Pueden recibir el Bolsillo Familiar Electrónico:

Causantes de los siguientes beneficios : Asignación Familiar y Maternal. Subsidio Familiar (SUF).

: Causantes de las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades, y familias pertenecientes al subsistema Chile Solidario, tales como: Personas con discapacidad, certificadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). Estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente que participen en el Programa de Integración Escolar (PIE) del Ministerio de Educación. Estudiantes matriculados en un establecimiento con modalidad de educación especial, reconocido por el Mineduc. Estudiantes entre 18 y 24 años con 11 meses. Menores de 18 años.