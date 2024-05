Vuelve el Bolsillo Electrónico Familiar. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien anunció la reactivación del beneficio durante los meses de invierno.

De momento no se ha confirmado la fecha oficial de su regreso. Sin embargo, es importante que conozcas ciertos requisitos para recibirlo y si es necesario estar inscrito en el Registro Social de Hogares para recibir el aporte mensual a la Cuenta RUT.

¿Necesito el Registro Social de Hogares para recibir el Bolsillo Electrónico Familiar?

Los actuales requisitos del Bolsillo Electrónico Familiar siguen permanentes. Es decir, pueden recibirlo quienes sean beneficiarios de:

Asignación Familiar y Asignación Maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares

del Sistema Único de Prestaciones Familiares Subsidio Familiar

Familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades, incluyendo a: Personas con discapacidad, debidamente acreditada conforme con la calificación y certificación establecida en el artículo 13 de la ley N.º 20.422 Estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente que participen del Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación Estudiantes matriculados en establecimientos educacionales con modalidad de educación especial reconocidos por el Ministerio de Educación Estudiantes de 18 a 24 años, 11 meses matriculados en establecimientos educacionales en nivel de enseñanza básica, media o superior, u otro equivalente, reconocido por el Ministerio de Educación Menores de 18 años de edad



El Bolsillo Familiar Electrónico, fue un aporte destinado a compras en rubro alimenticio que será depositado a través de la CuentaRUT.

En ese sentido, uno de los requisitos fundamentales de los anteriores beneficios es encontrarse inscrito en el Registro Social de Hogares .

Por lo tanto, la respuesta es un rotundo sí, debes estar en el RSH y cumplir con los requisitos para ser beneficiario o beneficiaria del Bolsillo Electrónico Familiar.

¿Cómo funciona el Bolsillo Familiar Electrónico?

Se trata de un beneficio que cuenta con un pago mensual de $13.500 pesos por carga familiar y cuenta con dos modalidades de uso: utilizar el 20% de una compra o usar el 100% de ella.

Para ser más claros, si activas la opción del 20% por compra y debes pagar un producto de $10.000, solo usarás un monto de $2.000 de tu Bolsillo Familiar Electrónico y el restante ($8.000) se pagará automáticamente con el saldo normal de tu Cuenta RUT.

En cambio, si eliges la opción del 100%, pagarás completamente el producto de $10.000 con el saldo de tu Bolsillo Familiar.

Cabe destacar que también puedes desactivar el beneficio para no utilizarlo durante un periodo determinado. Además, el monto que no se utilice será sumado al nuevo pago sin perder el saldo que no usaste.