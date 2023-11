Todos los signos del zodiaco tienes personalidades distintas, según el planeta que los rige y su elemento, es por esto que algunos son más apasionados y celosos que otros, lo que se puede convertir en un problema si no lo saben controlar bien.

¿Cuáles son los signos más celosos del zodiaco?

Tauro:

En el primer lugar de la lista de los signos más celosos está Tauro, signo de tierra. Este signo es uno de los más posesivos y celosos del zodiaco, cuando ven algo que le molesta, lo dirán inmediatamente. Y si ve quién ha sido el culpable de sus celos, probablemente dejará de confiar en esa persona durante un largo tiempo.

En sus peores momentos, Tauro es inflexible y resentido, y llega a pecar de codicioso. Le gusta la estabilidad, el placer y la comodidad. Disfrutan tener tiempo para reflexionar y les encanta sentirse atraído hacia alguien.

Tauro es un signo muy sensual y que, pese a su aversión a la infidelidad, tiene muchas posibilidades de serlo, ya que el placer es uno de sus motores de vida. Es un signo muy seguro de sus sentimientos, por lo que si quiere mucho a una persona siempre intentará mantenerla a su lado de todas las formas posibles.

Escorpio:

En segundo lugar se encuentra Escorpio. Este signo de agua se deja llevar por sus emociones, son impulsivos y, en algunos momentos, les cuesta pensar de manera racional porque se dejan llevar por sus pasiones. Es por esto que muchas veces pueden experimentar celos, sobre todo por su temor a ser traicionados, y por el hecho de que quieren evitar sentirse vulnerables ante los demás.

Estos celos se hacen presente con más fuerza al comienzo de sus relaciones amorosas, cuando se abren de a poco hacia el otro. Es que, si bien pueden enamorarse rápidamente, suelen tardar mucho tiempo en confiar y comprometerse.

A pesar de esto, los escorpio no son controladores como Tauro, y creen en la libertad ya que, como se caracteriza por ser pasional, no soporta la rutina. Esto hace que a estas personas les guste pasar tiempo con sus amigos y conocer gente nueva y que, por lo tanto, sean comprensivos cuando sus parejas lo hagan o que, incluso, callen sus celos y repriman sus emociones para no generar conflictos en la relación.

Aries

Aries, signo de fuego, ocupa el tercer lugar de los signos más celosos, ya que es es pasional para todo lo que le rodea. No tiene paciencia y no pensará en cuestionar al culpable, sino que se pondrá celoso si siente que invaden su terreno.

Aries funciona muy bien con celos en su interior, no los pondrá nunca al descubierto ya que eso solo indicará debilidad y sabe bien que pueden representar el fin de su compromiso.