Desde mayo se está entregando el Bolsillo Familiar Electrónico a las familias más vulnerables del país a través de un depósito directo en la Cuenta RUT. Este aporte estatal es entregado de forma mensual a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y la fecha de pago para el monto del mes de julio ya fue confirmada.

¿Cuándo se entrega el Bolsillo Familiar Electrónico de julio?

Según informa el portal de ChileAtiende, el Bolsillo Familiar Electrónico se entrega durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, lo que significa que se empezará a pagar desde el lunes 3 de julio .

¿Cómo usar el Bolsillo Familiar Electrónico?

El Bolsillo Familiar se paga directamente en la Cuenta RUT de la familia beneficiada como un monto aparte dentro de la tarjeta. Una vez recibido los $13.500 mensuales, este se puede usar para cubrir parte o la totalidad de una compra del rubro alimenticio en nuestro país, como en un almacén, un supermercado, minimarket o las ferias libres.

Esto significa que cuando compres alimentos con tu tarjera Cuenta RUT se cubrirá por defecto el 20% del valor de esa compra a través del Bolsillo Familiar Electrónico.

Igulamente en tu app del Banco Estado o en tu Banca en Línea podrás modificar este porcentaje, para que así se pueda cubrir hasta el 100% del valor de la respectiva compra, o bien puedes escoger que no se use el Bolsillo Electrónico en dicha transacción. Aunque recuerda, a principios de cada mes el porcentaje por defecto vuelve a ser de un 20% y si no quieres usarlo tendrás que volver a cambiarlo.

¿Es acumulable el Bolsillo Familiar Electrónico?

Si no utilizas el Bolsillo Familiar Electrónico durante una compra o por un mes completo, este monto se podrá acumular para el mes siguiente o para la ocasión en la que quieras usar el beneficio.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bolsillo Familiar Electrónico?

El Bolsillo Familiar Electrónico no es un beneficio al que se deba postular, sino que se entrega de forma automática a quienes pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Causantes de la Asignación Familiar y de la Asignación Maternal , del Sistema Único de Prestaciones Familiares al 31 de diciembre de 2022

, del Sistema Único de Prestaciones Familiares al 31 de diciembre de 2022 Quienes sean Causantes del Subsidio Familiar (SUF) al 31 de diciembre de 2022

(SUF) al 31 de diciembre de 2022 Causantes de las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades y las familias, pertenecientes al subsistema Chile Solidario al 31 de diciembre de 2022.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bolsillo Electrónico? Consulta con tu RUT

Para saber si recibes el Bolsillo Familiar Electrónico puedes consultar con tu RUT ingresando AQUÍ.

En esta plataforma verás si fuiste beneficiario del mes de junio, lo que te permitirá automáticamente recibir el bono durante julio.