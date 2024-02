Bomberos de Chile es una de las instituciones más valoradas del país, gracias a la labor valiente y voluntaria que cumplen en la sociedad. A pesar de que existen bastantes voluntarios, la institución siempre necesita más, sobre todo durante la terrible época de incendios.

¿Cómo se puede ser voluntario de Bomberos en Chile?

Según información de Bomberos de Chile, para ser ser voluntario, “debes acercarte a la Compañía que encuentres cerca de tu domicilio; informarte de los requisitos para ingresar de esa Compañía, y comenzar a asistir a los Actos de la Compañía a fin que te conozcan; y solicitar una entrevista con el señor Director manifestando tus deseos de ingresar. Luego, serás inscrito en cursos de entrenamiento y tu solicitud será sometida a votación, una vez aprobados los cursos”.

¿Cuáles son los requisitos?

Para ser bombero es necesario haber cumplido 18 años, no tener antecedentes y contar con salud compatible con el servicio.

Si aún no tienes 18 años, no te preocupes, ya que en muchas Compañías existen brigadas que agrupan a quienes desean ser bomberos. Allí se les entrega formación bomberil, pero no participan en los llamados. Solo una vez que los brigadieres o cadetes cumplen 18 años, pueden ingresar formalmente a la institución como voluntarios.

¿Cómo puedo hacerme socio de Bomberos?

Si quieres convertirte en socio o socia de Bomberos de Chile, y hacer aportes mensuales, debes ingresar AQUÍ. Una vez dentro, ingresa tu nombre, apellido, email, comuna, Rut, teléfono, monto del aporte mensual (debe ser superior a $3.000) y el medio de pago.

“Salvar vidas tiene un costo muy alto en operación y equipamiento y es por eso que solicitamos la ayuda a la comunidad para así estar siempre bien preparados y con la mejor tecnología para acudir a las emergencias de manera totalmente desinteresada, incluso dispuestos a dar la vida si fuera necesario“, señala la página web de Bomberos de Chile.

¿Cuántos Bomberos hay en Chile?

De acuerdo a información de la institución, en Chile hay unos 55.000 Bomberos, repartidos en 313 Cuerpos que se dividen por comunas a lo largo de todo el país.