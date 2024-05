Carabineros notificó que en cuatro ocasiones la ex alcaldesa no estaba en su hogar. Conoce las proximas medidas desde fiscalía.

Novedades en el caso de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ya que esta jornada se notificó que incumplió cuatro veces el arresto domiciliario en el que se encuentra.

Recordar que desde el 18 de enero está vigente esta medida debido a la investigación pordelitos reiterados de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

Según notifica La Tercera, Carabineros informó que en cuatro ocasiones acudió hasta el domicilio de la ex alcaldesa de Maipú y chica Mekano, no encontrándola en él, por lo que asoman sanciones graves por incumplir esta importante medida.

¿Arriesga prisión Cathy Barriga por incumplir arresto domiciliario?

La respuesta es SÍ, o eso al menos buscarán desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, insistiendo con la solicitud de prisión preventiva de Cathy Barriga, debido que no está cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario.

En el detalle de las cuatro veces que Carabineros notificó al tribunal la ausencia de la ex alcaldesa, el “incumplimiento de medida cautelar” se llevó a cabo en estas fechas:

12 de abril de 2024, 02:48 horas

23 de abril de 2024, 01:22 horas

25 de abril de 2024, 03:11 horas

28 de abril de 2024, 06:48 horas

¿Tenía permiso para salir de su domicilio?

Tras la medida de arresto domiciliario en enero pasado, Cathy Barriga sólo consiguió un permiso reciente para viajar a El Quisco los viernes para acompañar a su hijo a un tratamiento médico.

Por lo tanto, la notificación de sus cuatro ausencias no pueden ser excusadas con este permiso especial. Recordar que la ex alcaldesa está acusada del desfalco municipal con una cifra cercana a los 31 mil millones de pesos.

Por lo tanto, habrá que esperar noticias por parte de Fiscalía la próxima semana y de la propia acusada, para saber si tomarán acciones como la mencionada prisión preventiva.