¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos del Bolsillo Familiar Electrónico de julio?

Este viernes 19 de julio comienzan los pagos del Bolsillo Familiar Electrónico. Recibirán el pago automático quienes cumplen los requisitos, sin necesidad de postular. Pero, ¿qué pasa con quienes no cumplen los requisitos? ¿Hay algo que se pueda hacer?

¿Qué pasa si no cumplo los requisitos del Bolsillo Familiar Electrónico?

Si una persona no cumple los requisitos, lamentablemente no recibirá el pago y no hay nada que pueda hacer en la inmediatez para cambiarlo.

Cabe recordar que para tener el Bolsillo Familiar Electrónico de invierno es necesario cumplir con alguna de las siguientes características:

Ser beneficiarios del Subsidio Familiar que esté dentro del 40% del Registro Social de Hogares.

que esté dentro del 40% del Registro Social de Hogares. Ser beneficiarios del tramo más bajo de la Asignación Familiar , es decir trabajadores que tienen un sueldo mensual de hasta $586.227.

, es decir trabajadores que tienen un sueldo mensual de hasta $586.227. Todos los beneficiarios de Chile Seguridades y Oportunidades.

La única solución sería comenzar a recibir alguno de los beneficios anteriores. Para ello es necesario que cumplas los requisitos. Puede darse el caso de que seas beneficiario de alguno y no lo sepas. Revisa si te corresponden a continuación.

¿Cómo recibir el Subsidio Familiar?

En el caso del Bolsillo Familiar Electrónico, es requisito recibir el Subsidio Familiar y estar dentro del 40% del RSH. Ese tramo no requiere postulación y recibe el subsidio automático.

Para saber si ya recibes el beneficio puedes consultar con tu RUT y fecha de nacimiento en sufautomatico.gob.cl

¿Cómo recibir la Asignación Familiar?

Para recibir la Asignación Familiar es necesario ser un pensionado o trabajador. Para el caso específico del Bolsillo Familiar Electrónico, se requiere estar en el primer tramo, es decir percibir ingresos que no superen los $586.227.

Si cumples los requisitos debes acudir a inscribir a tus cargas en una caja de compensación, AFP, el IPS, entre otras entidades. Tras esto serás beneficiario.

¿Cómo formar parte de Chile Seguridades y Oportunidades?

Para integrar Chile Seguridades y Oportunidades no hay que hacer nada, ya que debes ser invitado a participar. Por lo tanto, en este caso no hay muchas alternativas.

Si bien no es necesario postular, es obligación contar con Registro Social de Hogares.