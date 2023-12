Durante esta jornada se espera una máxima de 32°C en la capital y ya nos da un cierto indicio de las altas temperaturas que tendremos en los próximos días. Si bien no es una rareza que existan altas temperaturas en fechas cercanas a la Navidad, varios expertos han asegurado y adelantado la llegada de temperaturas extremas para este 25 y 26 de diciembre en todo le país.

Es en este contexto que en Redgol te contaremos las temperaturas máximas que se esperan en algunas de las regiones donde esta confirmado que vivirán esta ola de calor extrema en Chile.

¿En qué regiones? Alertan por temperaturas extremas para el 25 y 26 de diciembre

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por evento de temperaturas extremas que afectará a seis regiones del país.

Entre las regiones afectadas están:

Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos). Metropolitana (Valle, Precordillera). O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera). Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera). Ñuble (Cordillera Costa, Valle, Precordillera). Biobío (Valle, Precordillera).

¿Cuáles serán las temperaturas máximas?

En la región de Valparaíso, en la Precordillera y valles precordilleranos, se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre 36°C y 38°C.

En la Región Metropolitana, el mismo día, se anticipa que los termómetros alcanzarán los 35°C y 37°C en el Valle , mientras que en la Precordillera se situarán entre 34°C y 36°C.

En O’Higgins, las temperaturas pronosticadas para la Navidad en la Cordillera Costa y Valle llegarán a los 34°C y 36°C , mientras que en la Precordillera oscilarán entre 33°C y 35°C.

Para la Cordillera Costa en la región del Maule, se anticipan temperaturas entre 31°C y 33°C , mientras que en el Valle y Precordillera se esperan entre 34°C y 36°C , registros que también se mantendrán para el lunes 25 de diciembre.

En Ñuble, para el mismo día, las máximas se moverán entre los 32°C y 34°C , mientras que en el Valle, tanto el lunes como el martes, variarán entre los 35°C y 37°C . Por último, en la Precordillera se prevén temperaturas entre 34°C y 36°C .

En la región del Biobío, por su parte, se espera que las altas temperaturas extremas ocurran únicamente el martes. Tanto en el Valle como en la Precordillera, se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 35°C y 37°C.

Aprende a diferenciar entre Aviso, Alerta y Alarma Meteorológica

Dentro de las categorías que suele emitir la DMC, se encuentran el “Aviso“, la “Alerta” y la “Alarma“. No obstante, el Aviso es considerado el menos severo de las tres, aunque no implica que no sea potencialmente peligroso.

Alerta : Se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas.

: Se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con Alarma: Se emite cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con un muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas.

¿Cómo me cuido del calor?

Ante el pronóstico de una ola de calor o días consecutivos de alta temperatura, el Ministerio de Salud (Minsal) ofrece diversos consejos que las personas pueden adoptar:

Beber líquidos constantemente, aunque no sienta sed; priorizando el consumo de agua y evitando bebidas alcohólicas y azucaradas. Utilizar protección solar con factor 30 o superior, complementado con el uso de sombrero, lentes de sol y sombrilla. Vestir ropa ligera, holgada, de colores claros y evitar telas sintéticas. Evitar la exposición directa y prolongada al calor, especialmente entre las 11:00 horas y las 16:00 horas.

Revisa AQUÍ el pronóstico del tiempo según la región en la que te encuentres.