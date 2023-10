A solo meses de Noche Buena, muchos ciudadanos y ciudadanas han estado investigando sobre el Aguinaldo de Navidad 2023, el cual se dirige especialmente a los trabajadores y trabajadoras del país. Revisa los detalles del aporte estatal en la siguiente nota.

¿Qué es el Aguinaldo de Navidad 2023?

Es un monto de dinero que se otorga a los empleados públicos y pensionados del país. Para postular a este beneficio debes estar pensionado el día 30 de noviembre del 2023, es decir, quienes se pensionen pasado esa fecha, esto es desde el viernes 1 de diciembre, no podrán acceder a este aporte.

¿Cuáles son los requisitos para el Aguinaldo de Navidad 2023?

Las personas que reciben el Aguinaldo de Navidad 2023 son las siguientes:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad.

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11).

Pensionados y pensionadas de las cajas de previsión de Dipreca y Capredena.

Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

¿Cuál es el monto?

La cifra del Aguinaldo de Navidad para el año 2023 corresponde a $23,734. Adicionalmente, este monto se elevará en $15,104 por cada individuo que esté registrado como dependiente antes del 30 de noviembre, incluso si no reúne los requisitos para recibir la Asignación Familiar, debido a que su ingreso mensual supera los $979,330.

Aguinaldo de Navidad para empleados públicos

Respecto al sector público, el beneficio establecido por la ley varía anualmente, y para el Aguinaldo de Navidad de 2023 se definen los siguientes montos:

Para aquellos cuyas remuneraciones líquidas sean iguales o inferiores a $943,703, el monto será de $63,062. Para quienes tengan remuneraciones líquidas superiores a $943,703 pero inferiores a $3,125,052, el monto será de $33,358.

Cabe destacar que estos montos corresponden al año 2022, y es probable que haya un aumento de dinero cuando se efectúe el pago del Aguinaldo de 2023.

Aguinaldo de Navidad para trabajadores del sector privado

Para quienes trabajen en el sector privado, el procedimiento del Aguinaldo de Navidad va variando según el trabajo. Es fundamental tener en cuenta que, desde la legislación, los empleadores no están obligados a otorgar el Aguinaldo de Navidad. Sin embargo hay circunstancias en la que el trabajador tiene derecho del trabajador a recibir dicho beneficio:

Si se establece en su contrato laboral. Si se encuentra estipulado en un contrato o acuerdo colectivo que incluye el Aguinaldo como una cláusula. Si el empleador ha concedido el Aguinaldo en ocasiones anteriores, lo cual se considera una cláusula implícita en el contrato.

Por ese lado, el dinero del Aguinaldo no está sujeto a descuentos, ni al pago de impuestos (es no tributable) ni a las cotizaciones de seguridad social o salud (es no imponible).