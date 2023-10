Cada vez queda menos para fin de año, y afortunadamente, todavía quedan múltiples beneficios por pagarse. Uno de estos beneficios es el Bono Navidad 2023, el cual podrán recibir los pensionados y pensionadas durante el mes de diciembre.

Este aguinaldo navideño tiene como objetivo aumentar las pensiones y así ayudar a los adultos mayores duranteesa época de tantos gastos.

¿Hay que postular al Bono Navidad 2023?

No es necesario postular para recibir el aguinaldo de Navidad, solo hay que cumplir los requisitos que exige en bono.

Pueden acceder al Bono Navidad las personas que, al 30 de noviembre de 2023, tengan alguna de estas calidades:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados de reparación: Ley N° 19.123 (Rettig) y Ley N° 19.992 (Valech).

Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad.

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley N° 19.129, artículo 11).

Pensionados y pensionadas de las cajas de previsión de Dipreca y Capredena.

¿Cuál es el monto del beneficio?

El monto base del Bono Navidad 2023 es de $26.734 por beneficiario. Esta cifra se incrementará en $15.104 por cada persona que, al 30 de noviembre de 2023, el pensionado tenga acreditado como carga familiar, aunque no tenga derecho a cobrar Asignación Familiar porque su ingreso mensual es superior a $979.330 (es decir, pertenecen al tramo 4 según la Ley N° 18.987).

El incremento del beneficio navideño deberá pagarse a quien perciba o hubiera podido percibir la Asignación Familiar en caso de que:

Estas asignaciones sean recibidas por una persona distinta del pensionado.

Hubiese podido percibir las asignaciones de no pertenecer al tramo 4.

Cabe destacar que el dinero del Bono Navidad no está afecto a descuentos y no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

Además, es importante tener claro que cada beneficiario solo tendrá derecho a un aguinaldo, aun cuando goce de más de una pensión, subsidio o indemnización.

¿Cuál es la fecha de pago del Aguinaldo de Navidad?

El Bono Navidad no tiene fecha exacta de pago, ya que los beneficiarios recibirán el dinero junto con la pensión del mes de diciembre de 2023.

¿Los trabajadores también reciben el Bono Navidad 2023?

Sí, por ley, el Bono Navidad está destinado a pensionados y trabajadores públicos, los cuales recibirán $63.062, si son empleados públicos con sueldo menor a $943.703, mientras que obtendrán un pago de $33.358 aquellos que reciban un salario menor a $3.125.052.