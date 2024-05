Para felicidad de muchos, se acerca un nuevo festivo con el martes 21 de mayo, Día de las Glorias Navales. Por lo mismo, muchos tendrán feriado sándwich el lunes 20: ¿Qué abre ese día? ¿Supermercados, malls? Ya te lo contamos.

Lo primero es mencionar que este lunes 20 corresponde a un interferiado para algunos trabajadores, no para todos. Por lo mismo, al no ser un festivo netamente “legal”, no se estiman muchos cambios.

Si quieres conocer la lista de feriados de este año 2024, revisa AQUÍ toda la información, cargada de días festivos.

¿Abren supermercados y malls en día “sándwich” lunes 20 de mayo?

En cuanto a si abren supermercados y malls en día “sándwich” lunes 20 de mayo, la respuesta es SÍ, funcionarán normalmente.

Recordar que solo en los feriados irrenunciables (1 de enero, 1 de mayo, por ejemplo), el comercio en malls y supermercados dentro de él deben cerrar por obligación.

Pese a eso, se espera que algunos locales menores funcionen con horario reducido o, derechamente, no operen en este día lunes 20 de mayo “sándwich” y sus trabajadores tendrán día libre.

¿Qué medidas dispone el Gobierno para el fin de semana largo?

El subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera llamó a la gente que viaje en este fin de semana largo a que “planifiquen su viaje, para que se preocupen de la seguridad”.

“Consideren que hasta el martes 21 saldrán de Santiago más de 411.000 vehículos”, explicó.

Por otra parte, el secretario ejecutivo del Programa de Fiscalización del Ministerio de Transportes, Oscar Carrasco, señaló que “estamos fiscalizando hasta el próximo martes a buses interurbanos y buses rurales”.

“Son 2.500 controles principalmente en terminales de buses de Santiago, capitales regionales y también en capitales provinciales. También estamos fiscalizando afuera de los terminales de buses a los taxis y vehículos que realizan transporte informal”, cerró.