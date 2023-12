¿Por qué no hay plata en Argentina? Explican a qué se refirió Javier Milei en polémica frase

El domingo pasado, Javier Milei asumió como el nuevo presidente de Argentina y entregó su primer discurso como jefe de Estado, en el que enfatizó en que no había plata y que había que hacer un duro ajuste fiscal.

¿Cuál fue la polémica frase de Milei?

En el discurso, el presidente Javier Milei advirtió a los argentinos que será necesario hacer un duro ajuste fiscal que implicará sacrificios pero finalmente traerá frutos. “No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock”, manifestó el economista ultraliberal.

“En el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo”, aseguró el mandatario del país vecino.

“Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso (…) Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”, agregó.

¿Qué significa que no hay plata en Argentina?

La polémica frase “no hay plata” se da en el contexto de su anuncio de que el Estado dejará de financiar la obra pública y que, en cambio, los proyectos de infraestructura quedarán en manos de la iniciativa privada.

Tras las preocupantes declaraciones del presidente, Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem, y quien fue designado para ocupar la central presidencia de la Cámara de Diputados, dijo en línea con Javier Milei al salir de una reunión con él: “La señal es de austeridad y de cambiar la historia de la Argentina. No hay plata, trabajemos todos en sacar las leyes que corresponden llegado el momento”.

Por otro lado, el ministro de Interior del nuevo gobierno, Guillermo Francos, explicó a qué se refiere Javier Milei cuando afirma que “no hay plata” en Argentina.

“Que los argentinos entiendan que se terminó la maquinita (de imprimir billetes) a partir del 10 de diciembre”, dijo al referirse sobre las primeras medidas que tomará el Ejecutivo.

“Va a estar la plata que hay”, aseguró, e indicó que “hay situaciones que demandan recursos que el Estado tiene y otras que el Estado no tiene, y para eso habrá que analizar prioridades“.

Cabe aclarar que “La maquinita” es la expresión que ha usado tanto Javier Milei como referentes del macrismo durante la campaña electoral para referirse a la abultada emisión de pesos argentinos llevada adelanta por el gobierno de Alberto Fernández y a la cual culpan por el desequilibrio macroeconómico.