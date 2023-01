Microsoft es una de las empresas tecnológicas de gran importancia cuando de sistemas operativos (S.O) se trata. Su sistema operativo Windows se comercializa en los computadores desde 1985 y desde entonces no han parado en ofrecer nuevas versiones de su S.O con Windows 11 como el más reciente, sin embargo dos antiguos sistemas dejarán de recibir soporte y sus equipos podrían quedar desprotegidos.

¿Cuál es la versión de Windows que dejará de contar con soporte?

La compañía de Redmond anunció que durante este martes 10 de enero dejará de entregar soporte a su edición 8.1 de Windows, el cual fue en su momento fuertemente criticado por eliminar el clásico menú de inicio.

Por otra parte, otro que dejará de recibir soporte definitivo se trata nada mas ni nada menos que de Windows 7, un sistema que, a pesar que dejó de recibir soporte de forma oficial durante el 2020, seguía recibiendo actualizaciones de seguridad para que los equipos se mantuvieran en buen estado y seguros ante vulnerabilidades que los ciberdelincuentes podrían encontrar en estas ediciones que dejan de recibir este tipo de seguridades.

¿Los equipos dejarán de funcionar?

No, cuando se habla del fin de soporte de actualizaciones y de seguridad no significa que dejen funcionar dichos equipos, sino más bien es significado de una menor protección a nivel de software como lo fue en su momento, y por lo tanto lo hace más vulnerable a los ataques de hackers y ciberdelincuentes que buscan robar datos personales debido a que se encuentran constantemente buscando una vulnerabilidad en estos sistemas.

¿Qué debo hacer si cuento con estos sistemas operativos?

Desde la compañía sugieren que los equipos se mantengan siempre actualizados a la última edición posible, ya que te mantendrá protegido y contarás con lo último en seguridad que pueda ofrecer Microsoft.