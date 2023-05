Durante la jornada de este sábado 6 de mayo, las personas que fueron designadas como vocales de mesa deberán acudir a sus locales de votación designados para cumplir con esta labor que fue determinado en su momento por el Servicio Electoral (Servel) para cumplir con la constitución de las mesas y capacitación en caso de cumplirlo por primera vez.

¿A qué hora es la constitución de mesas y la capacitación?

La constitución de Mesas Receptoras de Sufragio comenzará a partir de las 15:00 horas de este sábado.

¿Para qué sirve la constitución de mesas?

Según lo informado por el mismo Servel, la constitución de mesas tiene la finalidad de elegir a través e votación entre los o las vocales a las personas que desempeñarán los cargos de Presidente/a, Secretario/a y Comisario/a, esto siempre y cuando asistan al menos tres vocales de mesa del total.

Cabe consignar que en caso de no presentarse al menos tres vocales, dicha mesa no podrá constituirse y, por ende, se levantará un acta en la que se dejará constancia de aquellos vocales que asistieron y los que no en el formulario “Nº 033-1 (‘Acta de no constitución de Mesa’)”.

¿Cuándo es la capacitación?

En caso de que cumplas con tu labor de vocal de mesa por primera vez, este mismo sábado el Personal de Enlace del Servicio Electoral (PESE) efectuará una capacitación que será obligatoria para este grupo de personas.

¿Cuánto les pagan a los vocales de mesa?

De acuerdo a lo estipulado en la ley, los vocales de mesa podrán recibir dos tercios de UF por cada elección, es decir, un monto aproximado de $23.800 pesos chilenos.

Por otra parte, aquellos que cumplan con esta labor por primera vez recibirán un pago adicional correspondiente a la capacitación de 0,22 UF ($7.800 pesos aprox.), que se añadirá al monto antes mencionado.

¿El pago tendrá descuentos?

No, el monto a entregar no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal. Por lo tanto, no será imponible ni tributable, lo que significa que recibirás el pago completo por tu labor de vocal de mesa.