El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) del Ministerio del Interior alertó sobre el aumento de circulación de un virus que roba contraseñas. Se trata de un malware conocido como Stealer o Infostealer, que actúa robando claves e información que queda guardada en los navegadores de internet como Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, entre otros.

El especialista de CSIRT, Carlos Silva, explicó a LUN que cuando un usuario ingresa a un sitio web como YouTube, Instagram o Facebook y coloca su contraseña, generalmente aparece una ventana que pregunta si el usuario quiere guardar su información. De esta forma el navegador recuerda por el usuario información como nombres, direcciones, fechas y contraseñas.

No obstante, esta modalidad a veces conlleva a que los equipos se infecten con estos virus. Esto puede ocurrir mediante un phishing de correos electrónicos, descargas de programas no oficiales, descarga de películas pirata, haciendo clic en anuncios o enlaces maliciosos, etc.

El problema es que a diferencia de otros virus, este trabaja sigilosamente, sin que el usuario se de cuenta hasta ver las consecuencias, que pueden ir desde robo de información, hasta el acceso a cuentas bancarias.



¿Cómo protegerse de los virus informáticos?

Sin duda lo principal es evitar las acciones riesgosas en internet como las ya mencionadas, que incluyen acceso a sitios ilegales o no autorizados. Asimismo, es importante mantener actualizado el antivirus y ejecutarlo cada cierto tiempo para que haga un escaneo del equipo.

Igualmente se recomienda no guardar datos en navegador, no guardar o descargar elementos poco seguros y de dudosa procedencia, cambiar periódicamente las contraseñas y contar con doble autenticación. Esta última se obtiene descargando una app móvil de Google, Microsoft o Apple, que permite obtener una segunda clave que se envía al celular, similar a la modalidad de las transferencias bancarias.