El ex Presidente Ricardo Lagos provocó un remezón en la Convención Constitucional, luego de realizar una serie de críticas en una entrevista en radio Duna.

Lagos aseguró que la Convención vive “un momento delicado, porque hay que escuchar a los ciudadanos, y es delicado porque todavía podemos arreglar muchas cosas que están en proceso de elaboración. Lo importante es, primero, ponernos de acuerdo en qué es una Constitución (...) Me temo que podemos tener una Constitución muy inadecuada para las necesidades del país"”.

Aunque reconoció que los convencionales “han hecho un gran esfuerzo”, Lagos apuntó que “es importante entender cómo establecemos una Constitución que es la casa de todos (...); hay todavía algunas reglas con las que nos sentimos incómodos (...) aunque la derecha ha hecho harto por ser excluida”.

Durante el período presidencial de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) se realizó una serie de reformas a la Constitución Política de Chile -promulgada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet-, por lo que recordó que “quiero suponer que esto va a tener un final feliz. Ahora, ojo, la Constitución que empezaría a regir es la que lleva mi firma”. Y sobre lo dicho por el Presidente Gabriel Boric -sobre la opción de que si gana el Rechazo se quedaría una Constitución hecha por “cuatro generales”-, Lagos fue drástico: “Tendría que actualizar un poco y ver cuánto nos costó sacar esa reforma (...), nos costó los seis años de gobierno”.

¿Qué respondió Gaspar Domínguez?







En esta jornada, el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, reconoció, en T13 radio, que el ex Mandatario "tiene un punto por cierto. Lo que él dijo, en particular, es que no estaba de acuerdo con cuestiones que se estaban resolviendo en régimen político (...) Yo creo que la Convención, los convencionales debemos tener la suficiente humildad para poder escuchar las voces de personas, desde organizaciones sociales, de expertos, de distintas personas para poder escuchar consejos de cómo mejorar lo que estamos haciendo. Y la buena noticia es que las preocupaciones del Presidente Ricardo Lagos como en relación, por ejemplo, al régimen político, son cuestiones que están resueltas".

Domínguez solicitó que "cuando las personas, la ciudadanía, los expertos quieren opinar, por favor, lo hagan. A nosotros nos hace muy bien eso, pero que esa opinión ojalá se refiera a un aspecto específico para que pueda ser mejorado".

También se refirió a la reforma constitucional realizada durante el gobierno de Ricardo. Y recordó que "fueron cambios en la medida de lo posible, pero cuando uno estudia la historia constitucional a futuro no se va a decir que existió la Constitución de 1833, la del 25, la del 80 y la de Lagos, por favor no nos engañemos, se va a hablar de la de 1833, de la del 25, la del 80 y la del 2022".

Domínguez también tuvo palabras para la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, quien aseguró que "este proceso es el único democrático que hemos tenido". El vicepresidente fue claro: "No comparto que sea la única situación de la Convención. Pero yo le pregunté a la presidenta y ella me dijo que la frase continuaba, el espíritu de lo que ella quería transmitir, era más bien que comparado con el proceso de la Constitución vigente, este proceso había sido democrático, era lo que ella había querido transmitir, porque por cierto que hemos tenido muchos proceso democráticos también. De hecho, el Congreso recién electo fue también a través de un proceso democrático, el Presidente de la República fue a través de un proceso democrático. Ahora este proceso ha tenido particularidades, yo no estoy seguro, creo que nunca hemos tenido una tramitación de ley, por ejemplo, donde la participación de las personas haya sido tan importante como éste, pero sería mucho decir que no ha habido antes un proceso democrático".