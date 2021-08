Con 503 casos nuevos de Covid-19 y una positividad a nivel país del 1,38% informada este miércoles 18 de agosto por el Ministerio de Salud, el panorama sanitario en Chile mantiene la buena tendencia en la batalla contra el coronavirus.

Pese a eso, el llamando gubernamental es a no confiarse y seguir manteniendo las medidas de autocuidado, así como también acudir a cumplir con el proceso de vacunación a quienes no los han hecho, principalmente los rezagados. Justamente, esta semana comprendía los días lunes y martes a población mayor de 18 años que no se había inoculado, así como también continuar con la tercera vacuna a adultos mayores.

Con respecto a este último grupo, han existido complicaciones por el acceso a estas tercera dosis, teniendo en cuenta la falta de stock en algunos vacunatorios y también las largas filas de espera, donde gente ha estado por horas previo a recibir su dosis de refuerzo.

Y como este miércoles 18 de agosto comienza el frente de mal tiempo en la zona central del país, en un fenómeno que tendrá su mayor intermitencia hasta la mañana del jueves 19, parte de la población salió al paso por la situación respecto a su dosis de refuerzo. Esto, considerando que quienes la deben recibir son adultos mayores y deben hacer largas filas de espera para el proceso.

Así, desde el Ministerio de Salud alzaron la voz sobre el tema e hicieron un importante anuncio para quienes deban inocularse con tercera dosis esta semana. A continuación te contamos al respecto.



¿Qué pasa con las dosis de refuerzos en los días de lluvia?



De cara al extenso sistema frontal en la zona central del país, el Ministerio de Salud informó que quienes debían inocularse esta semana con la dosis de refuerzo, podrán hacerlo la próxima como rezagados.

"La próxima semana incluirá a personas rezagadas, es decir, a personas que no puedan vacunarse por motivos climáticos", dijo el titular de la cartera, Enrique Paris, respecto a la situación climática y las vacunas.

Sobre el grupo que le corresponde esta semana y puede vacunarse la próxima semana, estos son los siguientes: