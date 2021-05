Tercer retiro 10% AFP | ¿Debo pagar impuestos por el retiro de mis fondos de pensiones?

El Gobierno, el día viernes 30 de abril, envió un mensaje presidencial al Congreso. Esto con el fin de poder incluir en el ya promulgado proyecto del tercer retiro del 10% lo que no pudo estar en el que el mismo Ejecutivo había tenido que retirar luego de la decisión del Tribunal Constitucional.

Dentro de los planes del Gobierno está un bono con cargo fiscal a quienes se hayan quedado con saldo $0 a propósito de alguno de los retiros anteriores, el reintegro de los fondos a través del aumento de la cotización con un cargo de un 1% al trabajador y otro punto porcentual al empleador. Por último dentro las ideas que rondaban en La Moneda es aplicar impuestos a quienes tengan rentas más altas.

Sin embargo, esto último fue desechado por el Ejecutivo, por lo que el gravamen al tercer retiro no correrá en ningún caso.

¿Se deberá pagar impuestos por el tercer retiro?

No, a diferencia del segundo que si tuvo gravamen para cierto sector, el proyecto del Congreso, que fue el que finalmente se aprobó, no incluyó la presencia de impuestos. A su vez, el proyecto enviado por el Gobierno tampoco incluyó esa arista por lo que quienes retiren los fondos no se verán expuestos a pagar impuestos.