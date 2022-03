Durante esta semana los casos positivos de coronavirus a lo largo de Chile han tenido una considerable baja, el Ministerio de Salud informó que hoy miércoles 23 de marzo se presentaron 8.025 casos Covid-19 en las últimas 24 horas.

En comparación a los últimos siete y 14 días, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -28% y -40%.

Una importante baja desde el mes de enero y febrero, en donde se presentó una nueva mutación de Ómicron 1, la que fue calificada como una variante de preocupación, ya que podría causar una enfermedad más grave.

Desde el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile , Ricardo Soto, señaló que:

¿Cuál es la diferencia en los síntomas de Ómicrón 1 y Ómicron 2?

Mientras que la viróloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Vivian Luchsinger, declaró que “los síntomas son similares. Hay que reforzar el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, evitar reuniones sociales y también familiares porque esta es más transmisible que la Ómicron 1, que ya era más transmisible que las anteriores”.

Aunque desde la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señalaron que hay dos nuevos síntomas, los que se suman a los habituales: Mareos y fatigas.

Por lo que, desde estudios del Reino Unido revelaron que la variante Ómicron 2 en las personas infectadas de coronavirus produce dolor intestinal.

“Sabemos que este virus viaja a diferentes partes del cuerpo. Es posible que el Ómicron 2 u otra variante esté atacando el intestino. Y esto no se mostraría en la nariz, por lo que podría tener una infección intestinal pero no mostrarse como positivo”, dijo al periódico The Sun, Tim Spector, líder de la plataforma Zoe COVID Symptom Study.