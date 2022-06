El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estará hoy en Quilpué para representar al gobierno en el funeral del cabo segundo de Carabineros David Florido Cisternas, quien fue asesinado el pasado viernes en una barbería de Pedro Aguirre Cerda.

El hecho ocurrió tras una llamada telefónica para alertar sobre la presencia de algunos individuos con armas. En la grabación, una persona indica que "fui a cortarme el pelo a una peluquería y andaban unos tipos armados. Andan, no sé si con una metralleta semiautomática o pistola automática (...) Es una peluquería, todavía se están cortando el pelo, queda la última persona de ellos por cortarse el pelo. Son al menos tres (individuos) y tienen uno de ellos vigilando", explicó. Luego agregó que "solo vi a uno amado, el que anda con el arma automática y cargador extendido". Y concluyó diciendo que "andan en un auto un Ford negro que está estacionado a fuera de la peluquería no alcancé a ver la patente, porque me alejé rápido. Probablemente tienen más armas al interior del vehículo".

Ante ese llamado, el carabinero Florido Cisternas y un compañero fueron al lugar donde fueron atacados por los delincuentes.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recalcó que “están puestos todos los recursos disponibles por parte de las policías para identificar y detener a los responsables del asesinato del cabo segundo (...). No da lo mismo asesinar un carabinero en Chile… Es grave tratar de instalar esa idea”.

Además, recordó que las sanciones para un caso así “son ejemplificadoras” y llegan al presidio perpetuo calificado, por lo que espera que la justicia aplique la máxima pena a los culpables.

¿Habrá Estado de Excepción?

Ante el asesinato del carabinero, el exministro del Interior durante la administración de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado, apareció en escena y señaló que “la centroizquierda tiene que también seguir avanzando en algunas situaciones, por ejemplo, el Estado de Excepción, que no necesariamente es militarizar, sino que también tiene que ver con resguardar infraestructura crítica… ¿Por qué no pensar en un Estado de Excepción en la región Metropolitana? Que pudiese dar garantías, porque ojo, el Estado de Excepción para que se entienda bien, no es necesariamente coartar la libertad de las personas”, dijo en el canal de televisión Mega.

El subsecretario Monsalve fue categórico ante la propuesta: “No se está evaluando un Estado de Excepción para la región Metropolitana”.