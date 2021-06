Servel | ¿Cuándo son las Elecciones Primarias Presidenciales en Chile?

El Servel publicó esta jornada la lista de vocales de mesa para las próximas elecciones, que serán las primarias presidenciales previas a la definición que se vivirá en noviembre.

Para saber si fuiste seleccionado como vocal de mesa, debes entrar a Consulta.servel.cl ingresar tu rut sin puntos y con guión, luego podrás ver todos tus datos electorales incluyendo el local de votación.

Los próximos comicios, definen a los candidatos que irán a las presidenciales representando a cada partido político, en esta ocasión y hasta el momento los representantes son de Chile Vamos y Apruebo dignidad.

Por parte del oficialismo, se presentan Ignacio Briones (Evopoli), Sebastián Sichel (independiente), Joaquín Lavín (UDI) y Mario Desbordes (RN).

En el bando de la oposición, está el candidato Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS), quienes han demostrado sus posturas a la ciudadanía mediante diversos medios inlcuyendo los debates en televisión.

Cabe recordar, que en estos comicios podrán votar todas las personas, sin importar si son o no militantes de algún partido político. Quienes no podrán votar son las personas que pertenezcan a conglomerados que no participen en primarias.

Como los son, la Democracia Cristiana (DC), Partidio Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR), entre otros.

Servel | ¿Cuándo son las Primarias Presidenciales?

Las elecciones primarias, son el próximo domingo 18 de julio en todo el territorio nacional en donde se definirá a los candidatos que representarán a cada partido en las elecciones presidenciales del 21 de noviembre próximo.