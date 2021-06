Servel: ¿Cómo saber si soy vocal de mesa? Revisa AQUÍ con tu RUT para las Primarias Presidenciales

Los próximos comicios son el domingo 18 de julio y se espera que la participación ciudadana aumente en relación a las elecciones anteriores de Gobernadores.

En las elecciones prrimarias, los candidatos que se presentarán serán del sector del oficialismo con Chile Vamos representado por Ignacio Briones (Evopoli), Sebastián Sichel (independiente), Joaquín Lavín (UDI) y Mario Desbordes (RN).

Y por oposición Apruebo Dignidad, con Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS), candidatos que han presentado sus propuestas mediante debates presidenciales televisados.

En estas elecciones pueden votar todas las personas, independiente de si son militantes de un partido o no. Eso sí hay una excepción: no podrán votar los que sean militantes de partidos que no participan en estas primarias, como es el caso de la DC, PS, PPD, PR, entre otras.

Es por esto, que el Servel publicó este domingo el listado de vocales de mesa quienes deberán cumplir la labor el día 18 de junio, y pueden excusarse según las normas del servel hasta el 1 de julio.

El día 3 de julio se publicará la nómina de vocales reemplazantes. El pago para quienes cumplan este deber cívico es de 2/3 de UF es decir cerca de 20 mil pesos chilenos.

A continuación, podrás saber si fuiste designada/o como vocal y conocer tus datos electorales.

Primarias Presidenciales | Revisa aquí con tu RUT si fuiste elegido como vocal de mesa

Puedes conocer AQUÍ, si fuiste seleccionado como vocal de mesa para el domingo 18 de julio en las elecciones primarias, ingresando tu RUT sin puntos y con guión.