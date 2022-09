Tras dos años de pandemia de Covid-19 los estudiantes volvieron a clases presenciales bajo diversas medidas sanitarias para evitar los contagios en los establecimientos educacionales.

Entre las medidas se encuentra la toma de temperatura, el uso de mascarilla y el constante lavado de manos. A pesar que el Ministerio de Salud ha flexibilizado el uso de mascarilla en los lugares abiertos, en las salas de clases aún son obligatorias.

El pasado lunes la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, se reunió con el movimiento Escuelas Abiertas, el que busca que ya no sean obligatorias las mascarillas en las aulas debido a esto Ministro de Educación se refirió a esta nueva medida.

A continuación te compartimos los dichos del secretario de Estado sobre la eliminación de la mascarilla en los colegios.

¿Qué dijo el Mineduc sobre la eliminación de las mascarillas en los colegios?

El Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila se refirió a un eventual fin al uso de la mascarilla en las salas de clase. En ese sentido el secretario de Estado señaló a la Radio Duna que “las decisiones que Educación impulsa o la comunicaciones que hace a las comunidades, tiene que estar bajo los principios que el propio Minsal establece, ya que son ellos los expertos”.

Además añadió que "nosotros no podemos saltarnos esto y ahí hay una serie de recomendaciones que nosotros también hemos recogido. No quiero adelantar absolutamente nada, pero probablemente vamos a tener novedades”. La máxima autoridad del Mineduc finalizó aclarando que no hay fechas específicas de anuncios oficiales pero que podría ser pronto.