El cierre del año escolar, las vacaciones de los niños, los regalos, las fiestas de empresa y las actividades como navidad y año nuevo, pueden generar altas tasas de estrés en la población.

Según datos del Ministerio de Salud, durante los últimos meses del año las licencias médicas por salud mental aumentan un 22% en promedio, y desde el año 2015 estos problemas se han transformado en el principal motivo de permiso laboral.

Chile es uno de los países que más ha empeorado las cifras en el mundo. Según datos de Ipsos, los problemas de salud mental llegan al 56% de la población, ubicando al país en el segundo lugar a nivel mundial, solo siendo superado por Turquía que alcanza el 61%.

Ante la inminente llegada de las festividades de fin de año, Sebastián Barrera, psicólogo de la clínica online Psyalive, pone el énfasis en la ansiedad que podría generar retomar el contacto con seres queridos.

“Probablemente las fiestas van a ser la posibilidad de retomar el contacto con personas que no hemos visto hace tiempo y la presión constante de no contagiarse podría aumentar nuestros niveles de ansiedad frente a ellas”, sostiene el psicólogo.

Asimismo el especialista entregó cuatro consejos para lidiar con el estrés de estas fechas:

Consejos para cuidar la salud mental en navidad y año nuevo

1. El autocuidado es lo más importante: en la medida que combinamos la exposición con el autocuidado y la prevención, estamos evitando pensar constantemente en la posibilidad de contagiarnos.

2. Retorno de forma paulatina: lo ideal es probar con salidas a un espacio abierto (a una plaza, por ejemplo) o a entornos con aforo reducido, así revisar el funcionamiento y comportamiento de los lugares a los que voy a ir con más personas, para ver cómo voy a aplicar las medidas de autocuidado y prevención.

3. Ser comprensivos y entender a quienes no quieren asistir: Lo importante es entender que todos tenemos formas diferentes de enfrentar la realidad en pandemia y que, el hecho de no querer asistir a una celebración por miedo al contagio no necesariamente es un acto de oposición a los demás. En ocasiones puede haber una gran ansiedad detrás.

4. Las empresas juegan un importante rol: Las actividades de fin de año son una gran oportunidad para las empresas de reconocer y agradecer la contribución de los colaboradores en una época particularmente compleja.

“Durante la pandemia se ha demostrado que el autocuidado no solo es una responsabilidad individual, sino que también es visto como un acto de cuidado -incluso de amor- hacia los demás, lo que abarca desde el entorno más cercano hasta la sociedad completa” cierra Sebastián.