El canal La Red sufrió un robo de computadores desde sus dependencias ubicadas en la comuna de Macul.

Dentro del material sustraído se encuentra el reportaje de la periodista de investigación Alejandra Matus, que sería emitido dentro de los próximos días.

Según señala la estación televisiva, el atraco ocurrió en horas de la mañana de este martes, cuando un grupo personas vestidas como técnicos ingresaron al canal supuestamente a realizar trabajos de mantenimiento.

“Hoy a las 9 am, cuatro sujetos vestidos de técnicos venían a instalar termopaneles, ingresaron a LA RED para realizar supuesto arreglo. Sin embargo, lo que en realidad hicieron fue irrumpir en todas las oficinas del área de producción, revisarlas y llevarse computadores”.

Dentro del material robado se encuentran computadores de “poco valor comercial”, uno de los cuales contenía uno de los reportajes que se emiten semanalmente en la parrilla programática.

“Este no fue un robo común pues no se llevaron objetos de mucho mayor valor. Por eso pedimos al público que si ubica a alguno de los sujetos de las imágenes se comunique con nosotros, Necesitamos el apoyo de todos para que esto no siga ocurriendo en los medios de comunicación”, señalaron desde la casa televisiva.

Pese al robo, en La Red señalaron que el reportaje se encuentra respaldado y que el atraco no implicará cambios en su parrilla programática.