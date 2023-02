Aries (marzo 21-abril 20)

El fin de semana arranca de maravilla y tranquilo, ya que vas a recibir la influencia de Júpiter y la armonía de la Luna. Hoy podrás realizarte tanto a nivel laboral y de ocio, además de que tendrás una jornada con buenas intuiciones.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tendrás varias sorpresas en el mundo del amor y tu vida íntima en general, que te traerán hechos inesperados que serán muy buenos, aunque al principio pienses que no. Tendrás nuevos estímulos que te harán volver a ilusionarte y sentir exaltación en tu corazón.

Géminis (mayo 21-junio 21)

El destino se encargará de que puedas salir de tus problemas económicos y cotidianos, aunque sea para que tú mismo los resuelvas. Tu fin de semana estará marcado en tu cabeza por tus problemas laborales y financieros, pero no te preocupes que tendrán una solución prontamente.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Debes forjarte de carácter y valentía porque estás en una guerra que no es con el resto, sino que contigo mismo, y debes saber enfrentar aquello. Tendrás la ayuda de los planetas que te mantendrán protegido de dificultades económicas y laborales.

Leo (julio 23-agosto 22)

Es un día para tener mucha precaución, debes no hacer nada peligroso porque hay riesgo de que tengas algún problemita doméstico o algún accidente más complicado. Urano se encuentra en disonancia con el Sol, lo que puede darte alguna sorpresa que no quieras, pero todo se va a solucionar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Aunque sea fin de semana, es posible que tu cabeza esté preocupada del trabajo, y puede que te lleves a la casa alguna tarea pendiente porque siempre estás atento a tus responsabilidades. Hoy no será un buen día para estar a gusto con tus seres más queridos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy tendrás sorpresas muy positivas, e incluso si no te toca trabajar tendrás un éxito inesperado o que pensabas que sería para después. Si deseas hacer algo nuevo o poner en marcha una idea es el día ideal. Además de que es una jornada muy buena si te toca viajar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tuviste una semana llena de un duro trabajo que valió la pena para descansar estos días. Será un día de mucha paz, sobre todo junto a tus seres queridos. Asimismo, los astros te ayudarán en asuntos materiales, laborales y aspectos más personales.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Puede que tengas muchos éxitos económicos y laborales, pero también tienes una tristeza dentro de tu corazón en donde guardas tus mayores secretos. Puede que los demás te vean lleno de vitalidad y energía, pero es posible que por dentro no te sientas de esa forma.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Debes poner mucha atención a tu alrededor, porque puede que tengas enemigos ocultos que te envidien y busquen arrebatarte lo que has conseguido por tus méritos. Por ello no debes bajar la guardia ni relajarte, aunque es difícil que logren perjudicarte.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Urano, el planeta regente de tu signo estará en mal estado cósmico y puede hacer que tomes decisiones incorrectas aunque tu crees que están bien, por ello piensa bien antes de hacer algo. También puede que las cosas se compliquen más de lo normal y estés algo vulnerable para los ataques de tus enemigos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Puede que quieras mostrarte más fuerte de lo normal, pero no es necesario que gastes energías cuando en realidad no las tienes. Si intentas ser lo que no eres puede que hagas cosas que te lleven a problemas mayores. También si tratas de ser más diplomático puede que las cosas te resulten mejor.